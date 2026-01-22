Mercosur.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 22 de enero

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN"
-- ""Soy la interventora. Tengo sangre en la cabeza. Intento hablar con el maquinista""
EL MUNDO
-- "El cúmulo de evidencias desmonta los argumentos de Óscar Puente"
-- "Las compañías hallan más pruebas y elevan su inquietad sobre las vías"
ABC
-- "Puente es incapaz de aclarar datos clave del descarrilamiento en más de dos horas de comparecencia"
-- "El desmontaje de los últimos coches en Adamuz eleva a 43 la cifra de fallecidos"
LA RAZÓN
-- "Las muescas en el Iryo y otros trenes apuntan a la vía como culpable"
-- "Rodalies estaba advertida del mal estado de la vías"
LA VANGUARDIA
-- "Rodalies reabre hoy tras un cierre total que causa un caos en la movilidad"
-- "Trump anuncia un acuerdo con Rutte sobre Groenlandia"
EL PERIÓDICO
-- "Puente no descarta un defecto en las vías en Adamuz"
-- "La Eurocámara paraliza el acuerdo con Mercosur y lo envía a la justicia"