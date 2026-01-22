Mercosur.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 22 de enero

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN"

-- ""Soy la interventora. Tengo sangre en la cabeza. Intento hablar con el maquinista""

EL MUNDO

-- "El cúmulo de evidencias desmonta los argumentos de Óscar Puente"

-- "Las compañías hallan más pruebas y elevan su inquietad sobre las vías"

ABC

-- "Puente es incapaz de aclarar datos clave del descarrilamiento en más de dos horas de comparecencia"

-- "El desmontaje de los últimos coches en Adamuz eleva a 43 la cifra de fallecidos"

LA RAZÓN

-- "Las muescas en el Iryo y otros trenes apuntan a la vía como culpable"

-- "Rodalies estaba advertida del mal estado de la vías"

LA VANGUARDIA

-- "Rodalies reabre hoy tras un cierre total que causa un caos en la movilidad"

-- "Trump anuncia un acuerdo con Rutte sobre Groenlandia"

EL PERIÓDICO

-- "Puente no descarta un defecto en las vías en Adamuz"

-- "La Eurocámara paraliza el acuerdo con Mercosur y lo envía a la justicia"