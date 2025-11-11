Aeroméxico reanuda vuelos directos entre Ciudad de México y Barcelona con seis frecuencias semanales

MÉXICO, 10 Nov (EUROPA PRESS)

Aeroméxico anunció este lunes la reanudación de su vuelo directo entre Ciudad de México y Barcelona, operando seis veces por semana con un avión Boeing 787 Dreamliner, desde el 28 de marzo hasta el 24 de octubre de 2026. Esta decisión es fruto del trabajo conjunto entre la aerolínea y el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA), que cuenta con la colaboración de Aena, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y el apoyo de Turespaña, la Agència Catalana de Turisme, Acció y Turisme de Barcelona.

El servicio reactivado responde al notable flujo de pasajeros entre ambas ciudades, que en 2024 alcanzó los 156.000 viajeros, de los cuales 44.000 optaron por conexiones indirectas. Esta nueva ruta permitirá, además, conexiones fáciles desde Ciudad de México hacia principales destinos nacionales como Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana, y otros internacionales en Norteamérica, incluyendo ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal.

"La capital mexicana figura entre los principales destinos de la exportación aérea desde Barcelona y es, a su vez, de los principales orígenes de la importación aérea de la región", destacaron los promotores de la iniciativa, resaltando los intensos flujos turísticos y los sólidos lazos empresariales entre ambas ciudades.