Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 26 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados de Redeia, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...

-- Resultados de Ferrovial, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-ferrovial-beneficios-...

-- Resultados de Fluidra, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-fluidra-beneficios-in...

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Compraventa de viviendas, según los notarios, gráficos

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 13.00 horas. Desempleo en México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

-- 14.30 horas. Peticiones de subsidios de desempleo en EEUU

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. Estadística sobre el uso de biotecnología. Año 2024 (INE)

https://www.epdata.es/datos/inversion-biotecnologia-espana-d...

