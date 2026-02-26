Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 26 de febrero

MADRID 26 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados de Redeia, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...
-- Resultados de Ferrovial, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-ferrovial-beneficios-...
-- Resultados de Fluidra, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-fluidra-beneficios-in...
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Compraventa de viviendas, según los notarios, gráficos
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 13.00 horas. Desempleo en México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- 14.30 horas. Peticiones de subsidios de desempleo en EEUU
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- 11.00 horas. Estadística sobre el uso de biotecnología. Año 2024 (INE)
https://www.epdata.es/datos/inversion-biotecnologia-espana-d...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es