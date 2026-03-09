Publicado 09/03/2026 09:35

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el lunes 9 de marzo

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

POLÍTICA

-- Encuestas para las elecciones de Castilla y León, gráficos

https://www.epdata.es/datos/datos-castilla-leon-cyl-eleccion...

ECONOMÍA

-- Precio del barril de Brent, gráficos

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 9.00 horas. IPC de China, gráficos

https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...

-- 13.00 horas. IPC de México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

