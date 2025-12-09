Publicado 09/12/2025 09:02

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 9 de diciembre

MADRID 9 Dic. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índice de Coste Laboral Armonizado Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-c...

-- 13.00 horas. IPC en México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado