Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 9 de diciembre

MADRID 9 Dic. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índice de Coste Laboral Armonizado Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-c...
-- 13.00 horas. IPC en México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es