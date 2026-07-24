Publicado 24/07/2026 10:13

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 24 de julio

MADRID 24 Jul. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

INTERNACIONAL

-- Mapas del conflicto en Oriente Próximo

https://fotos.europapress.es/infografias/

ECONOMÍA / TURISMO

-- 9.00 horas. Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH). Junio 2026 (INE) ((PUBLICADO))

https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...

-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales. Junio 2026 (INE) ((PUBLICADO))

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...

-- 14.00 horas. Desempleo en México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

RESULTADOS PUBLICADOS

-- Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre, un 0,5% menos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

-- Acerinox gana 77 millones en el primer semestre y deja atrás las pérdidas de hace un año

https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...

-- Mapfre gana 624,2 millones en el primer semestre, un 9,4% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

-- Mapas de los incendios forestales

https://fotos.europapress.es/infografias/

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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