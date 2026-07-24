Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 24 de julio

MADRID 24 Jul. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
INTERNACIONAL
-- Mapas del conflicto en Oriente Próximo
https://fotos.europapress.es/infografias/
ECONOMÍA / TURISMO
-- 9.00 horas. Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH). Junio 2026 (INE) ((PUBLICADO))
https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...
-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales. Junio 2026 (INE) ((PUBLICADO))
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...
-- 14.00 horas. Desempleo en México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
RESULTADOS PUBLICADOS
-- Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre, un 0,5% menos
https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...
-- Acerinox gana 77 millones en el primer semestre y deja atrás las pérdidas de hace un año
https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...
-- Mapfre gana 624,2 millones en el primer semestre, un 9,4% más
https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
-- Mapas de los incendios forestales
https://fotos.europapress.es/infografias/
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es