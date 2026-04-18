Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 19 de abril

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este domingo 12 de abril en Europa Press:

-- 10.00 horas: En Barcelona, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) (Plaça d'Eusebi Güell, 1-3).

-- 11.00 horas: En Gibraleón (Huelva), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, intervienen en un acto. Nave Municipal junto al auditorio y policía local. (Avenida Cristo de la Sangre, s/n).

NOTA: la organización ofrecerá el acto en directo en satélite, el canal del PSOE de Youtube y el resto de redes sociales.

-- 11.00 horas: En Sevilla, izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid celebran el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía', con la participación del candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto a los ministros de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; de Cultura, Ernest Urtasun; y de Sanidad, Mónica García. En el espacio Cartuja Center CITE (calle Leonardo da Vinci, 7-11).

NOTA: el acto también podrá seguirse por streaming desde el enlace https://youtube.com/live/JVsYAueniq4.

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz y eurodiputada de Podemos, Isa Serra, asiste a la manifestación 'Salvemos la educación pública' convocada por Menos Lectivas desde Atocha hasta Sol. Ofrece declaraciones a los medios en la pancarta de Podemos. (Atocha-Sol).

-- 12.00 horas: En Córdoba, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, clausuran la Intermunicipal del Partido Popular de Andalucía. Parador de Córdoba (Avda. de la Arruzafa, 37).

NOTA: El PP retransmitirá el acto en directo, vía satélite y en sus redes sociales. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 12.00 horas: En Inca (Mallorca), el secretario general del PP, Miguel Tellado, clausura el Congreso Insular del Partido Popular de Mallorca junto a la presidenta del PP de Illes Balears, Marga Prohens. Fábrica Ramis (Gran Via Colom, 28).

-- 14.10 horas: La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en el programa 'Hora 14' de la 'Cadena SER' en Galicia.

-- 17.30 horas: En Hannover (Alemania), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la ceremonia de inauguración de la Hannover Messe 2026. Recinto ferial de Hannover (Messegelände, D-30521).