Agenda Informativa de Europa Press para hoy viernes, 26 de junio (1)

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy viernes 26 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 03.30 horas: En Ciudad de México, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de México, Roberto Velasco (19.30 hora local).

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el psicólogo social y profesor de liderazgo ético de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta del Hierro, s/n).

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente de Argentina, Javier Milei, inaugura la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina. Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo (C/ Julián Romea, 23).

-- 11.15 horas: En Madrid, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, atiende a los medios. Puerta de los Leones (Crra. San Jerónimo, s/n).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Comparecencia del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio. Sala Prim.

-- 10.00 horas: Jornada en defensa de los océanos. Sala Clara Campoamor.

-- 10.30 horas: Presentación de los indicadores CIF (OMS) de la Sordoceguera y del estudio Distribución Territorial de la Sordoceguera en España. Estudio Sociosanitario y Funcional. Sala Ernest-Lluch.

-- 11.45 horas: Acto en recuerdo y homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 13.30 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por videoconferencia.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga como testigos a los exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Abogacía Española con abogacías europeas e internacionales. Consejo General de la Abogacía Española (P.º de Recoletos, 13).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibe el Premio a la Calidad de la Justicia que el Consejo General del Poder Judicial otorga al Ministerio. Sede del CGPJ (C/ Marqués de la Ensenada, 8); y a las 19.00 horas, preside el acto 'Orgullo y Justicia', conmemorativo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Palacio de Parcent (C/ San Bernardo, 62).

AUTONOMÍAS

-- 08.45 horas: En Oviedo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en la sede del Principado (C. Suárez de la Riva, 11). A las 09.45 horas, atiende a los medios junto a Barbón; y a las 10.00 horas, inaugura la Asamblea del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hotel Reconquista (C. Gil de Jaz, 16).

-- 09.30 horas: En Valencia, el ministro de Hacienda, Arcadi España, participa en 'Encuentros SER', desayuno informativo organizado por Radio Valencia. Es presentado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Hotel Westin (Carrer d'Amadeu de Savoia, 16)

NOTA.- El evento puede seguirse a través de la web, el canal de YouTube y las redes sociales de la emisora.

-- 10.00 horas: En Córdoba, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en la presentación del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells. Hotel Hesperia (Av. Fray Albino, 1).

-- 10.30 horas: En Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa telemática y presencial. Sede de IU Andalucía (C/ Donantes de sangre, 14).

NOTA.- La cita telemática se realizará mediante la plataforma ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83005961903.

-- 11.00 horas: En Mollerussa (Lleida), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura las oficinas del Institut d'Emprenedoria i Innovació (Av. fe la Generalitat, 35)). A las 12.15 horas, visita el Ayuntamiento de Balaguer (Lleida) (Pl. del Mercadal, 1); a las 13.30 horas, el Museu de la Noguera (Pl. Comtes d'Urgell, 5); y a las 14.15 horas, participa en un almuerzo con la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF).

-- 11.30 horas: En Rota (Cádiz), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Base Naval.

-- 12.30 horas: En Algemesí (Valencia), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, copreside, junto al president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, la Comisión Mixta para la reconstrución y recuperación tras los daños provocados por la dana. Al término, atiende a los medios. Asiste también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Ayuntamiento (Pl. Major, 3).

-- 13.00 horas: En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al acto inaugural del programa 'Cultura Orgullosa 2026'. Museo Nacional de Escultura (C/ Cadenas de San Gregorio).

-- 13.00 horas: En Santander, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausura el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía' (Av. de la Magdalena, 0).

-- 16.30 horas: En Cuarte (Huesca), el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, atiende a los medios antes de visitar y mantener una reunión con representantes de Podactiva. Parque Tecnológico Walqa (Ctra. N 330 a Km 566).

-- 19.00 horas: En Linares (Jaén), el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, atiende a los medios en su visita al Centro Especializado en Tecnificación Deportiva. Parque de Deportes San José (Pl. Juanfra Garrido).