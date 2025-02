Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 14 de febrero ( 2 )

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes, 14 de febrero, agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.30 horas: En París, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, copreside, junto a la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, Maria do Rosário Palma Ramalho, la reunión ministerial de la OCDE 'New Frontiers for Social Policy: Investing in the Future'. Sede de la OCDE.

NOTA: Posteriormente (11.00 horas), atienden a los medios de comunicación junto al director de Empleo de la OCDE, Stefano Scarpetta.

-- 09.00 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con representantes del Comité de Empresa de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para abordar la situación laboral de la plantilla en Canarias. Ministerio (Pº de la Castellana, 63) .

-- 09.15 horas: En Pamplona, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la presidenta de Navarra, María Chivite, abren una jornada sobre vivienda organizada por el sindicato. María Chivite, Unai Sordo y la vicepresidenta tercera del Gobierno foral y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, atienden a los medios a las 9.15 horas. Entrada del Salón Pinaquy. (C/ San Francisco, 5).

-- 10.15 horas: En Madrid, Iberdrola y Anfac invitan al desayuno informativo que tendrá lugar en la sede corporativa de Iberdrola en Madrid. El acto contará con la presencia del CEO de Iberdrola España, Mario Ruíz-Tagle y el presidente de Anfac, Josep María Recasens. (Tomás Redondo, 1).