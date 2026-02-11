(AMP) EEUU levanta el cierre temporal del aeropuerto de El Paso (Texas), en la frontera con México

Archivo - Autopista de Ferrovial en Texas - FERROVIAL - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha decidido levantar el cierre temporal del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas), ciudad fronteriza con México, después de emitir una orden que cesó sus operaciones desde ayer a las 23.30 hora local.

"No existe amenaza para la aviación comercial", ha informado la agencia gubernamental en redes sociales, destacando que todos los vuelos se reanudarán con normalidad.

Tal y como constaba en el aviso para misiones aéreas (NOTAM), este cierre estaba previsto hasta las 23.30 hora local del próximo 20 de febrero, mientras que la entidad también había prohibido todas las operaciones de vuelo en la zona cercana de Santa Teresa.

En concreto, las restricciones temporales anunciadas abarcaban 10 millas náuticas alrededor de la ciudad y se aplican a una altitud de hasta 17.999 pies.

Según una publicación en las redes sociales de Chris Canales, concejal de El Paso, ninguna autoridad local recibió aviso previo y no se hicieron excepciones para los vuelos militares.

El tráfico de pasajeros en El Paso alcanzó unos 3,5 millones en los primeros 11 meses de 2025, mientras el aeropuerto es utilizado por las principales compañías aéreas, entre ellas Delta Air Lines, United Airlines Holdings y American Airlines, tal y como informa 'Bloomberg'.