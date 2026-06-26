(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 26 de junio

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 26 de junio de 2026:

1.-00:00 horas: Felipe VI y Sheinbaum mantienen un encuentro en México.

2.-00:30 horas: En Guadalajara (México) rueda de prensa del seleccionador español, Luis De La Fuente, con motivo del tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Uruguay.

3.-08.30 horas: En Almonte (Huelva), el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asiste a la tradicional Saca de las yeguas. En la casa hermandad de Nuestra Señora del Rocío (calle Moguer).

4.-10.00 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Comparecencia del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio. Sala Prim.

5.-10.20 horas: En Sevilla, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras presidir el pleno del Observatorio de Agresiones a Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Los medios gráficos podrán tomar imágenes sin sonido al inicio de la reunión, a las 10 horas. En el salón de actos de la Consejería (avenida de la Innovación, 5. Edificio Arena 1).

6.-11.00 horas: En Madrid, entrevista Europa Press al director de 'Obsession*, Curry Barker.

7.-11.00 horas: En Barcelona, declaraciones de la plataforma SOS Venezuela Barcelona.

8.-11.15 horas: En Madrid, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, atiende a los medios. Puerta de los Leones (Crra. San Jerónimo, s/n).

9.-11.15 horas: En Almonte (Huelva), el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, atiende a los medios tras asistir a la tradicional Saca de las Yeguas. En la aldea de El Rocío (Calle Ermita s/n, en la explanada entre el Santuario y la marisma).

10.-11.30 horas: en Villanueva de la Jara, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la planta de procesado de pistacho Agróptimum.

11.-12.15 horas: En Huelva, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, preside el acto de presentación de la memoria anual 2025 de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). En el salón de actos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

12.-13.00 horas: Confinados cuatro municipios por el incendio forestal entre Tiana y Montgat (Barcelona).

13.-13.00 horas: En Baeza (Jaén), la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, visita las obras que ejecuta la Consejería en la carretera A-6104 Úbeda-Jimena. En la citada vía, punto kilométrico 16.

14.-14.00 horas: En Valencia, la psicóloga sanitaria experta en emergencias y castástrofes y coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis de la Fundación Salud y Persona, Lola Collado.

15.-16.00 horas: En Madrid, declaraciones de Daniel Losada, técnico de Gestión de desastres en Cruz Roja Española, sobre cómo están trabajando tras los terremotos de Venezuela.

16.-17.00 horas: En Madrid, largas colas de fans de BTS se agrupan en el Metropolitano.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv