(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 27 de junio

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 27 de junio de 2026:

1.-02.00 horas: En Guadalajara (México), el Rey Felipe VI aiste al partido España-Uruguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (18.00 horas hora local).

2.-04:00 horas: En Guadalajara (México), rueda de prensa del seleccionador español de fútbol masculino, Luis De La Fuente, tras el encuentro entre España y Uruguay de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

3.-10.00 horas: En Trapagaran, concentración benéfica de coches y motos clásicos e históricos, un evento que reunirá a aficionados del motor, familias y vecinos con el objetivo de colaborar con la asociación La Cuadri del Hospi. En Ugarte.

4.-11.00 horas: En Las Rozas, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, visitará junto al alcalde, José de la Uz, el sistema de cámaras de seguridad y la nueva sala de drones de la Policía Local. Policía Local de Las Rozas (C/José Echegaray, 10).

5.-12.00 horas: En Bilbao, actividades por el Día del Orgullo.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv