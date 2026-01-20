México aspira a atraer un 15% más de turistas españoles en 2026 gracias al Mundial

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, posa para Europa Press, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

México espera que el número de turistas españoles aumente un 15% al cierre de 2026 gracias a una estrategia de promoción que incluye, en buena medida, la celebración del Mundial en verano.

Así lo ha adelantado la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, en una entrevista concedida a Europa Press en la que cifra el turismo español en 285.000 visitantes en 2025, muy por debajo de los 800.000 mexicanos que viajaron a España en el mismo año.

La idea, explica, es "que puedan conocer nuevos destinos" a partir del impulso que generará la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en la que México es país socio y en la que participarán, por primera vez, los 32 estados mexicanos.

"La importancia de que vengan de manera histórica los 32 estados permite que demos a conocer la nueva oferta turística, al mismo tiempo que fortalecemos la inversión extranjera", apuntó.

Una de las maneras es inundar las calles de Madrid con actividades ligadas a la cultura y a la gastronomía de México para "motivar al madrileño o al turista que está en Madrid de una manera mucho más real".

En paralelo, la aerolínea Aeroméxico ha lanzado dos nuevas rutas con Europea, una que conecta Ciudad de México con París y una segunda que une Ciudad de México con Barcelona, algo que "fortalece la conectividad". Además, a finales del 2025 se inauguró un vuelo de Iberojet entre Querétaro y Madrid.

TURISMO COMUNITARIO

En España, el Gobierno mexicano también se ha reunido con diferentes turoperadores para incorporar entre sus paquetes turísticos, entre otros, el Tren Maya, "que es una obra fantástica que falta mucho por explorar", y segmentos como el de salud o el comunitario.

Es este, el turismo comunitario, una de las variedades turísticas que México quiere replicar de España, en especial la que se ha aplicado en las zonas rurales: "Son un gran modelo de ese turismo comunitario. En España se ha diversificado el turismo porque no hay un destino que aguante el aumento de turistas, pero al mismo tiempo genera derrama económica y genera prosperidad en la gente, empleos y bienestar", puntualizó Rodríguez.

Respecto al Tren Maya, un transporte que conecta cinco estados a través de zonas arqueológicas, comunidades y pueblos originarios, la secretaria de Turismo de México afirma que el número de turistas extranjeros aumentó un 168% en el último año hasta superar los dos millones de pasajeros.

"El gran reto ahora es promocionarlo y que ya no lo conozcan como obra, sino como lo que es, como un producto turístico", agrega sobre este proyecto.

UN MUNDIAL DE RÉCORD

México será uno de los tres países donde se celebrará el Mundial este año, con cuatro partidos en su caso. La previsión es que 2026 sea "el año histórico del turismo" después de cerrar el ejercicio anterior con un 9% más de derrama económica, y según ha avanzado la Fifa, a este país llegarán 5,5 millones de visitantes por el fútbol.

El Gobierno de Sheinbaum ha renovado los aeropuertos de la Ciudad de México, tanto la terminal 1 como la terminal 2, ante la celebración de este evento deportivo y se ha completado la ampliación del aeropuerto de Nuevo León.

Además, se ha invertido en las 16 carreteras principales que unen todos los destinos en México para fomentar el turismo hacia otros puntos del país.

DIVERSIFICAR LOS PAÍSES EMISORES DE TURISTAS

Ante la incertidumbre geopolítica procedente de Estados Unidos, México busca "mercados emergentes", como "el mercado asiático o fortalecer el europeo", como el italiano, que permitan una menor dependencia de las llegadas de turistas estadounidenses.

México recibe más de 1,2 millones de visitantes estadounidenses cada vez que se suman a los que ya residen en este país. Pese a que Estados Unidos es su principal mercado emisor de turistas, la secretaria de Turismo afirma que el turismo "no se ha visto afectado", sino que "sigue creciendo" y se siguen creando nuevas rutas entre ambos países.

"La política de la presidenta a nivel global es que en México eres bienvenido", asegura Rodríguez, "y eso buscamos, que el turismo rompa esas barreras. Y creo que con cualquier país, así como con Estados Unidos, permite la derrama económica, pero también generar prosperidad y bienestar para ambos países".