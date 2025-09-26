El Banco Central de México recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 7,50%

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de México (el banco central de México, Banxico) ha decidido aplicar una disminución de la tasa de interés interbancaria de 25 puntos básicos, hasta el 7,50%, según informó la institución en un comunicado.

El organismo ha destacado la desaceleración de la actividad económica global durante el tercer trimestre del ejercicio respecto al trimestre anterior y anticipa un menor ritmo por el actual entorno de tensiones comerciales.

Entre los riesgos globales, resaltan la escalada del endurecimiento de las políticas comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, dos factores que pueden impactar en mayor medida en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros.

En el caso mexicano, la inflación general presentó un leve aumento al pasar del 3,51% al 3,74% en la primera quincena del mes de septiembre, si bien el Banxico prevé que este indicador continúe descendiendo para el cierre del 2025.

De cara a las próximas reuniones sobre política monetaria, el banco central adelanta que "valorará recortes adicionales a la tasa de referencia" con el objetivo de reconducir la inflación hasta la meta del 3%.