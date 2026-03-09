Cemex invierte en startup WtEnergy para fomentar la economía circular

Archivo - La mexicana Cemex invierte en la 'startup' WtEnergy para impulsar la economía circular - CEMEX - Archivo

MÉXICO, 10 Feb (EUROPA PRESS)

Cemex Ventures, la sección de capital riesgo de la conocida firma mexicana de cemento, Cemex, ha realizado una significativa inversión en Waste to Energy Advanced Solutions (WtEnergy), una startup pionera en la conversión de residuos sólidos no reciclables y biomasa en fuentes de energía limpia. Esta apuesta refuerza el compromiso de Cemex con el desarrollo sostenible y la innovación en el sector de la construcción.

El objetivo de esta colaboración es impulsar la tecnología necesaria para convertir residuos en gas de síntesis (syngas) de baja huella carbono, hidrógeno limpio y otros bioproductos. Este avance busca no solo mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la producción de clínker y cemento de Cemex, sino también facilitar la integración de energías limpias en sus procesos industriales.

Esta inversión llega tras la concesión de una subvención de 4.4 millones de euros otorgada a WtEnergy por el Fondo de Innovación de la Unión Europea, destinada al desarrollo de su tecnología innovadora de conversión de residuos en combustibles. Adicionalmente, WtEnergy está al frente del proyecto HYELD en la planta de Cemex situada en Alcanar, Cataluña. Este proyecto, dotado con 10 millones de euros y parte de Horizonte Europa, se enfoca en la transformación de biorresiduos en hidrógeno limpio de alta pureza.

Alfredo Carrato, gestor de inversiones en Cemex Ventures, destacó la importancia de estas iniciativas: "El avance de tecnologías que convierten residuos en combustibles limpios y soluciones bajas en carbono es esencial para la descarbonización del sector de la construcción. Con esta nueva inversión, reforzamos nuestro compromiso de apoyar a startups que están redefiniendo el futuro energético de la industria y generando valor tangible en toda la cadena de valor del cemento".

Este movimiento evidencia la apuesta firme de Cemex por liderar la transición hacia una industria de la construcción más verde y sostenible, a través del apoyo a tecnologías y proyectos con un claro enfoque en la reducción del impacto ambiental.