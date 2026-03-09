MÉXICO.- Citigroup analiza vender un 24% de Banamex a Blackstone y Televisa

Archivo - Citigroup estudia vender una participación del 24% de Banamex a Blackstone y Televisa - BANAMEX - Archivo

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

Citigroup está considerando vender un 24% de Banamex, el cuarto mayor grupo financiero de México, a diversos inversores, entre ellos Blackstone y co-directores de Televisa. Esta decisión viene tras concretar la venta de un 25% de la entidad al empresario Fernando Chico Pardo. La negociación actual involucra la venta de participaciones menores al 5% cada una a compañías y 'family offices', destacando entre los interesados General Atlantic, el Banco BTG Pactual de Brasil y Afore Sura, el fondo de pensiones mexicano de Sura Asset Management, según revelaron fuentes a 'Bloomberg'.

Anteriormente, Grupo México mostró interés por adquirir el 100% de Banamex en septiembre, propuesta que Citigroup desestimó para continuar con la venta parcial a Chico Pardo, lo cual describió como un proceso para completar su salida del grupo financiero de manera "responsable".