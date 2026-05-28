México se consolida como plataforma estratégica en crecimiento empresarial Iberoaméricano

Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha acogido hoy una jornada centrada en el liderazgo empresarial en tiempos de transformación, las oportunidades de inversión en Iberoamérica y el compromiso de las compañías con la construcción de un desarrollo económico y social sostenible.

El valor de volver a construir juntos

La jornada ha contado con la entrevista ‘El valor de volver a construir juntos’, protagonizada por Mireya Cisneros, presidenta de We Cisneros, con preguntas de Fernando Quijano, director de La República.

Durante la conversación, Cisneros reflexionó sobre el liderazgo empresarial en Venezuela, la resiliencia familiar y corporativa, así como las oportunidades de inversión y reconstrucción económica en el país.

Liderar en tiempos de cambio

Posteriormente, José Raúl Mulino Jr., socio fundador de Mulino & Mulino, protagonizó la entrevista ‘Liderar en tiempos de cambio’, en conversación con María Isabel León, expresidente CONFIEP.

Durante el diálogo, Mulino Jr. compartió la visión de un Panamá abierto al mundo, enfocado en atraer inversión y consolidarse como una de las economías líderes de América Latina. Destacó que “la confianza genera oportunidades” y defendió que el país ha construido “estabilidad y certeza” gracias a un entorno “proempresa privada”, con “seguridad jurídica y facilidad para hacer negocios”. Asimismo, subrayó que “no importa la nacionalidad de las empresas o los empresarios: Panamá tiene las puertas abiertas” y que el objetivo es “facilitar que los negocios sucedan”.

Mulino Jr. explicó también que Panamá está evolucionando de ser un punto de tránsito a convertirse en “un hub logístico integral”, impulsado por proyectos de infraestructura, conectividad y logística de valor agregado. “Panamá ya no es únicamente el Canal de Panamá”, afirmó, defendiendo el papel del país como “aliado estratégico” para la expansión regional de empresas latinoamericanas. En este sentido, destacó que “hay un momento histórico de oportunidades para Panamá” y que el país busca que las empresas “no solo se establezcan en Panamá, sino que construyan futuro desde Panamá”.

De México al mundo

La internacionalización de las empresas mexicanas y el papel de México como plataforma estratégica para el crecimiento empresarial protagonizaron el panel ‘De México al mundo’, en el que participaron Luis Amodio, presidente de OHLA; Fernando Lerdo de Tejada, director general adjunto de Grupo Bimbo y Sergio Contreras, presidente de COMCE, bajo la moderación de Isabel Álvarez, directora del Grupo de Investigación International Business and Markets de la Universidad Complutense de Madrid.

Mientras que Luis Amodio destacaba que “para realmente salir adelante se necesita constancia, resiliencia y no tener miedo a las crisis”, Fernando Lerdo de Tejada resaltaba que “la internacionalización ya es parte central de la estrategia de Grupo Bimbo”. Por su parte, Sergio Contreras apuntaba que “México hoy se consolida como una plataforma estratégica para el crecimiento de Iberoamérica”.

Tras este panel, Carlos Díaz Rosillo, director de The Adam Smith Center, ha intervenido en un en un ‘keynote’ en el que ha destacado que “el ‘nearshoring’ y el ‘friendshoring’ están devolviendo protagonismo económico a América Latina” y señalado que los países que garanticen “seguridad jurídica, estabilidad política y certidumbre” serán los que atraigan las grandes inversiones. Asimismo, ha defendido que la región vive un momento clave para consolidarse como socio estratégico internacional en un entorno marcado por la competitividad, la innovación y la confianza.

Cómo hacer un mundo mejor

La mañana ha concluido concluyó con la entrevista ‘Cómo hacer un mundo mejor’, protagonizada por Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex, y moderada por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

Durante la conversación, Elías Ayub ha reflexionado sobre la responsabilidad social, el impacto humano y la necesidad de actuar frente a los problemas que afectan a millones de personas. “El peor pecado del ser humano es el pecado de omisión: dejar de hacer las cosas que puedes hacer por ayudar a alguien más”, ha afirmado. Asimismo, ha advertido sobre la gravedad del desperdicio alimentario y sus consecuencias sociales: “Un chavito con hambre no puede estudiar y un señor con hambre no puede trabajar”, recordando además que “en este país se desperdician dos tráileres completos de comida por minuto”.

En ese sentido, ha hecho un llamado a pasar de las palabras a la acción: “resolver los problemas, no hacernos guajes y hacer que las cosas pasen. Para eso estamos aquí”. Finalmente, destacó que “el poder ayudar a los demás es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio”.