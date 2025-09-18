FCC y el conglomerado de Carlos Slim ganan la mayor obra ferroviaria de México por cerca de 1.500 millones

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

FCC y la constructora del conglomerado mexicano de Carlos Slim, Grupo Carso, han resultado adjudicatarios de la construcción y diseño de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en México, por un importe total de 31.844 millones de pesos mexicanos (1.473 millones de euros), según ha informado Grupo Carso en un comunicado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, adjudicó este proyecto, el mayor licitado hasta ahora en materia ferroviaria por el país, al consorcio conformado por FCC Construcción y la filial de Grupo Carso Cicsa.

Ambas compañías participan en el contrato al 50%, con una fecha de inicio de obras fijado para el próximo 30 de septiembre y un plazo estimado para su finalización de 960 días, algo más de dos años y medio.

El contrato incluye la construcción y diseño de los segmentos 13 y 14 del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo de un proyecto que constará de 396,34 kilómetros en total y que recorrerá el trayecto entre México y Nuevo Laredo. El tren alcanzará velocidades de hasta 200 kilómetros por hora gracias a una inversión estimada en más de 6.000 millones de euros.

FCC y Grupo Carso firmaron una alianza en 2015 tras la llegada de Slim al capital de la empresa española con el objetivo de desarrollar de manera conjunta y al 50% proyectos de infraestructuras en América.