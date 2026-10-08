México.- La Generalitat promociona la Comunidad Valenciana como destino de inversión ante compañías de México

VALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, Marián Cano, ha presentado en México las fortalezas de la Comunidad como un "destino idóneo de inversión en el sur de Europa", ante una representación de representantes de compañías de infraestructuras, transporte aéreo, banca, inversión, turismo, tecnología y gestión del talento.

Cano ha destacado la estrecha relación entre la Comunidad Valenciana y México en un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio y en el marco de la misión institucional que visita la capital del país, al que ha asistido asimismo la consejera Económica y Comercio de España en México, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Nuestro vínculo es a la vez económico, institucional y humano", ha indicado. México es el primer socio de la Comunidad Valenciana en América Latina y el segundo en todo el continente americano, con un valor que posiciona a la Comunitat Valenciana como la tercera región española más exportadora a este mercado.

Cano ha enumerado algunos de los hechos que confirman la estrecha relación institucional con la existencia de entidades como la Casa Regional Valenciana en México desde 1942, el hermanamiento de Veracruz y Valencia desde hace cuatro décadas, el Centro Valenciano en el Exterior en México o la larga trayectoria de entidades como Ivace+i para apoyar la presencia de empresas valencianas en este mercado.

La consejera ha animado a las autoridades y asistentes a seguir avanzando en la senda de colaboración y ha destacado el potencial de la Comunidad Valenciana como una de las autonomías españolas más receptoras de inversión internacional, tal como demuestra el incremento del un 400 % de la inversión recibida en el primer semestre del año con 1.846 millones de euros y el 15 % de España.

En este sentido, Cano ha destacado la importancia de la ubicación geoestratégica de la Comunidad para acceder al mercado nacional, europeo y su posicionamiento en el Sur de Europa para acceder al Norte de África y Europa.

El objetivo de iniciativas como este encuentro empresarial, es "construir relaciones estables con empresas líderes de México que quieran crecer en Europa, desarrollar proyectos conjuntos y participar en una de las regiones económicos más dinámicas del Mediterráneo", ha explicado Cano.

Asimismo, como ejemplos de inversión de México en la Comunidad Valenciana, figura la adquisición por parte del grupo mexicano Lamosa de la empresa cerámica Baldocer o la construcción en la localidad valenciana de Utiel de una nueva planta por parte de Sigma-Campofrío.

FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Entre las fortalezas de la Comunidad, Cano ha destacado la conectividad marítima, con cinco puertos en nuestro territorio con Valenciaport como primer puerto comercial del Mediterráneo, puerto que mantiene 30 líneas regulares con los principales puertos del país, entre ellos Veracruz, la ciudad hermanada con València. A los puertos se suman las excelentes conexiones con una amplia red de ferrocarriles, autopistas y carreteras que refuerza aún más nuestra posición logística.

La titular de Industria ha destacado asimismo la formación de talento como uno de los puntos fuertes de la región, así como el ecosistema de innovación sólido y conectaco, "con cinco Parques Científicos y Tecnológicos, más de 40 instituciones de I+D, Centros Europeos de Empresas e Innovación, centros del CSIC y una red regional de institutos tecnológicos agrupados en REDIT".

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL

La consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana, Marián Cano, se encuentra en México en el marco de una delegación institucional y empresarial integrada por el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata y la concejala de Turismo de Valencia, Paula Llobet.

Asimismo, participan el director general de Turismo, Israel Martínez y la directora general del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.