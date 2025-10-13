Grupo México lamenta el rechazo de Citi a su oferta por Banamex y le desea "éxito" en la venta del 25% - BANAMEX

MÉXICO, 10 Oct (EUROPA PRESS)

Grupo México ha externado su descontento tras la decisión de Citigroup de no aceptar su propuesta de compra por el total de Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México, y en su lugar, proceder con la venta del 25% de la entidad a Fernando Chico Pardo y su familia. A pesar del rechazo, la compañía ha deseado "éxito" a Citigroup en esta transacción.

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", indicó el conglomerado en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Además, motivó a Citigroup a avanzar con la operación junto a Chico Pardo con la esperanza de que contribuya a la estabilidad y crecimiento del sector financiero en México.

La oferta de Grupo México destacó por presentar un precio más elevado y condiciones más favorables, además de contar con la completa aprobación de las autoridades reguladoras, en comparación con la propuesta ya existente por solo un 25% de Banamex. Sin embargo, Citigroup optó por rechazar esta propuesta el jueves pasado, priorizando "las consideraciones financieras y la certeza de la transacción" en su decisión. Según Citigroup, el acuerdo con Chico Pardo permite llevar a cabo la desinversión del grupo financiero "de manera responsable".

El acuerdo con el empresario mexicano, revelado a finales de septiembre, involve la venta de un cuarto de Banamex a Chico Pardo y su familia por un monto estimado de 42.000 millones de pesos (aproximadamente 1.957 millones de euros).