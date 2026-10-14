Grupo Televisa y Fintech Holdings compran la división mexicana de AT&T por 1.799 millones de euros

Archivo - Tienda de AT&T en Nueva York (Estados Unidos). - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Televisa y Fintech Holdings han llegado a un acuerdo para adquirir conjuntamente por 2.000 millones de dólares (1.799 millones de euros) la división mexicana de la 'teleco' estadounidense AT&T, según se desprende de la notificación remitida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compra se realizará en régimen de 'joint venture', con cada compañía controlando exactamente el 50% del capital social de la misma. El cierre de la compraventa está previsto para el primer trimestre de 2027.

El comunicado al regulador bursátil añade que se espera financiar la operación a través de una combinación de efectivo disponible y deuda garantizada sin recurso al consorcio que se constituya.

"Hemos expresado nuestra firme convicción de que el futuro de la inteligencia artificial se basará en redes convergentes con una densa red de fibra óptica", ha afirmado, por su parte, el presidente y consejero delegado de AT&T, John Stankey, en una nota de prensa separada.

"Esta medida permite a AT&T México participar en esa evolución y es coherente con nuestra estrategia a largo plazo de centrar la asignación de nuestro capital en oportunidades de crecimiento en el dinámico mercado estadounidense", ha completado.

AT&T México es el segundo operador móvil más grande del país latinoamericano gracias a los 24,7 millones de clientes que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2026. El año pasado obtuvo unos beneficios de 1.400 millones de pesos (68,1 millones de euros) y facturó 85.400 millones de pesos (4.155 millones de euros).

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México mostraron que América Móvil (Telcel) tenía en 2024 una cuota de mercado del 56,18%; seguida de AT&T, con un 14,85%; Telefónica (Movistar), con un 14,57%; y Walmart (Bait), con un 10,06%.