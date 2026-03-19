México.- Iberia amplía su conectividad en México al unir Monterrey con 32 destinos tras asociarse con Viva

Monterrey. - IBERIA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha cerrado un acuerdo con la aerolínea mexicana Viva para conectar Monterrey, destino al que comenzará a volar el próximo 2 de junio, con 32 ciudades del interior del país.

De esta forma, los clientes que quieran viajar desde y hacia Monterrey y quieran conectar con alguna de estas 32 ciudades, podrán incluir todos los trayectos en una sola reserva y tendrán la posibilidad de facturar sus equipajes hasta el destino final.

La directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás, ha señalado que esta alianza supone "un paso muy importante" para la nueva ruta entre Monterrey y Madrid, ya que permite conectar con "prácticamente todos" los aeropuertos más relevantes del territorio nacional de México.

Por su parte, el vicepresidente de Estrategia, Planeación y Alianzas de Viva, Javier Suárez, ha subrayado que, con esta alianza, están dando "grandes pasos" para el fortalecimiento de la conectividad internacional de México. "Esta ruta permitirá a los pasajeros conectar más fácil que nunca entre Monterrey y Europa desde Madrid", ha indicado.

Este acuerdo se suma al que actualmente Iberia tiene con Viva con el que conecta con 20 ciudades nacionales desde el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Así, los clientes podrán comprar directamente desde la web de Iberia sus vuelos desde y hacia Guanajuato, Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, Chihuahua, Cozumel, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Los Mochis, Ciudad de México (AICM y AIFA), Mérida, Morelia, Mexicali, Mazatlán, Oaxaca, Puebla, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Querétaro, San Juan del Cabo, Tampico, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Toluca, Tulum, Veracruz, Villahermosa.

Iberia iniciará sus operaciones entre Monterrey y Madrid el próximo 2 de junio. Con este segundo destino en el país, Iberia superará este año los 820.000 asientos conectando México con España, una capacidad que ningún otro mercado de América Latina había logrado hasta el momento. Esta ruta operará inicialmente con tres vuelos a la semana, todos a bordo del A330-300 de Iberia, con capacidad para 292 pasajeros.