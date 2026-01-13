Iberia estrenará en junio una nueva línea directa a México con vuelos entre Madrid y Monterrey

Archivo - Monterrey. - IBERIA - Archivo

Iberia estrenará el próximo 2 de junio una nueva ruta que conectará Madrid con México, en concreto a Monterrey, y que se suma a las tres conexiones diarias que ya tienes establecidas la compañía entre España y México.

Así lo ha anunciado el presidente y consejero delegado de la compañía, Marco Sansavini, durante su participación en la rueda de prensa de Fitur en calidad de presidente del Comité Organizador de la feria.

Sansavini ha aprovechado la presencia de representantes de México, que será el país socio Fitur de esta edición 2026, para anunciar esta nueva ruta, que considera que es "un pequeño granito de arena" por parte de Iberia para que la conectividad de México siga desarrollándose.

Por otro lado, Sansavini ha indicado que Fitur "no es solo una feria", sino que es un lugar "donde los lazos estratégicos se definen" y que ofrece la oportunidad de ser un "motor de innovación" para el sector turístico.