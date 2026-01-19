Jalisco se apoya en los semiconductores y en el Mundial para consolidarse como motor económico de México

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante la entrega del Distintivo T al restaurante Bakan, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estado mexicano de Jalisco se consolida como motor económico de México gracias al impulso del sector de los semiconductores y a la celebración del Mundial este verano en su territorio.

"El Estado crece ocho veces más que la economía nacional", destacó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en declaraciones a Europa Press. Así, mientras que la estimación es que la economía del país creció un 0,4% en 2025, Jalisco calcula que su crecimiento es de "prácticamente un 4%.

Su economía está creciendo al ritmo de la captación de inversión extranjera: "El año pasado crecimos un 400% en inversión extranjera directa", apuntó el gobernador de Jalisco, una cifra que contrasta con la del año previo, "muy complicado" por la incertidumbre geopolítica y las elecciones en Estados Unidos.

Jalisco, conocido como 'el Sillicon Valley de Latinoamérica', ha visto en los últimos años cómo empresas de alta tecnología, principalmente especializadas en semiconductores, se asentaban en su territorio para aprovechar el efecto del 'nearshoring' por su cercanía con Estados Unidos.

"Están eligiendo Jalisco porque tenemos infraestructuras, carreteras, infraestructura ferroviaria y aeroportuaria", justifica Lemus.

Este Estado también será una de las sedes del Mundial que se celebrará este verano, y para ampliar sus beneficios, organizará distintas festividades, como conciertos públicos con artistas emblemáticos de esta zona.

El Mundial, como su presencia en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) esta semana en Madrid, son solo dos excusas para atraer el interés de turistas. "Tenemos turismo de montaña, ecológico y mucho turismo de playa", especifica Lemus.

Una de las zonas más emblemáticas del turismo de playa es la Costa Alegre, "el destino de playa de México que porcentualmente más va a crecer en los próximos 20 años", explica el gobernador, debido a la construcción de hoteles de alta gama en esta zona de cadenas como el Four Seasons.

Respecto al turismo español, Aeroméxico cuenta con un vuelo directo desde Guadalajara hasta Madrid con una ocupación promedio del 97%, mientras que Iberia "está muy interesada" en tener también una conexión directa entre estas dos ciudades. Al mismo tiempo, el gobernador ha asegurado que están "trabajando" en la posibilidad de añadir una conexión directa entre Barcelona y Guadalajara.

En paralelo, y en el ámbito hotelero, Iberostar y Barceló son algunas de las marcas españolas con inversiones en este estado mexicano. "Queremos que cada vez más inversiones puedan llegar a Jalisco en materia turística. Y queremos que los hoteles españoles se establezcan cada vez más en Jalisco", afirmó.