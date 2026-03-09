Jalisco se consolida como eje económico de México gracias a los semiconductores y el Mundial

Archivo - Jalisco se apoya en los semiconductores y en el Mundial para consolidarse como motor económico de México - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MÉXICO, 19 Jan (EUROPA PRESS)

Jalisco, reconocido como el 'Sillicon Valley de Latinoamérica', sigue fortaleciéndose como uno de los principales motores económicos de México, impulsado por el auge del sector de los semiconductores y destacadas actividades turísticas como la celebración del Mundial este verano, según informó el gobernador Pablo Lemus a Europa Press. Este dinamismo se refleja en su crecimiento económico, que supera en ocho veces al promedio nacional. Mientras México creció un 0.4% en 2025, Jalisco experimentó un aumento cercano al 4%.

La inversión extranjera directa en Jalisco tuvo un incremento considerado de un 400% el año pasado, una recuperación notoria tras un periodo marcado por la incertidumbre geopolítica y las elecciones en Estados Unidos. Este estado ha atraído a numerosas empresas de alta tecnología, principalmente del ámbito de los semiconductores, que buscan aprovechar las ventajas del 'nearshoring' dada su proximidad con Estados Unidos. "Están eligiendo Jalisco porque tenemos infraestructuras, carreteras, infraestructura ferroviaria y aeroportuaria", justificó Lemus.

Además, Jalisco se prepara para albergar múltiples eventos con motivo del Mundial, incluyendo conciertos públicos con artistas destacados de la región, lo que amplía sus capacidades para atraer turismo. La Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid ha sido también una plataforma para promocionar sus atractivos turísticos, que incluyen turismo de montaña, ecológico y de playa. La Costa Alegre es señalada como el destino de playa con mayor proyección de crecimiento en los próximos 20 años, impulsado por la construcción de hoteles de lujo de cadenas como el Four Seasons.

La conectividad aérea entre Jalisco y España se fortalece, evidenciada con un vuelo directo de Aeroméxico desde Guadalajara hasta Madrid que mantiene una ocupación promedio del 97%. Además, existe interés por parte de Iberia en establecer una conexión directa, mientras que se trabaja en abrir una ruta directa entre Barcelona y Guadalajara.

En el sector hotelero, prestigiosas marcas españolas como Iberostar y Barceló ya tienen inversiones en Jalisco, siendo este un claro indicativo de la confianza y el interés por el estado. "Queremos que cada vez más inversiones puedan llegar a Jalisco en materia turística. Y queremos que los hoteles españoles se establezcan cada vez más en Jalisco", afirmó el gobernador, destacando el potencial de crecimiento en este sector clave para la economía local.