Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 30 de octubre:

ECONOMÍA

-- BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-bbva-beneficios-ingre...

-- El IPC sube una décima en octubre, hasta el 3,1%, y la inflación subyacente escala al 2,5%

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7065919

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- Repsol gana 1.177 millones a septiembre, un 34% menos, en un escenario de menores precios de crudo

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-repsol-beneficios-ing...

-- Indra ganó 291 millones hasta septiembre, un 58% más gracias a la toma de control de Tess Defence

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-indra-beneficios-ingr...

-- Fluidra gana 163 millones entre enero y septiembre, un 33% más, y confirma previsiones

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-fluidra-beneficios-in...

-- Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales superaron los 14,4 millones en septiembre, un 4,1% más

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/pernoctaciones-extrahoteleras/40...

Mapas por CCAA: https://fotos.europapress.es/infografias/f7065970

-- La gasolina suma su quinta semana de caídas y el diésel la tercera, y tocan nuevos mínimos desde junio

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La compraventa de viviendas cae un 1,3% en agosto, hasta las 38.239 unidades, según los notarios

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

Mapa por comunidades: https://fotos.europapress.es/infografias/f7066024

-- El PIB de la eurozona creció un 0,2% en el tercer trimestre, una décima más que el trimestre previo

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- La tasa de paro de la eurozona repitió en el 6,3% en septiembre, con España a la cabeza (10,5%)

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos por tercera vez en el 2%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/tipos-interes-bce/740

-- La economía de México cae un 0,3% en el tercer trimestre del año por el retroceso de la industria

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

