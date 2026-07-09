MADRID 9 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 9 de julio:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo Brent cotizaba sobre los 77,7 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- La inflación industrial de China escala a máximos de casi 4 años, mientras que el IPC se debilita

https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...

-- El precio de los carburantes pone fin a sus caídas tras decaer la rebaja del IVA y se dispara hasta un 5,6%

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La riqueza de hogares crece un 9,3% en el primer trimestre y su deuda sobre PIB se modera a mínimos de 1999

https://www.epdata.es/datos/hogar-paro-deuda-renta-ahorro-in...

-- La confianza del consumidor sube 3,5 puntos en junio por mejor valoración de situación actual y expectativas

https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...

-- La inflación de México baja en junio al 3,37% y la subyacente al 4,03%

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

INTERNACIONAL

-- EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

https://fotos.europapress.es/infografias/f7654933

CATALUÑA

-- PSC ganaría las catalanas (36-38) seguido de ERC (24-26), AC (23-25) y Junts (16-18), según el CEO

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7655304

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/barometro-ceo-elecciones-catalun...

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