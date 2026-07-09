MADRID 9 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 9 de julio:
ECONOMÍA
-- El precio del petróleo Brent cotizaba sobre los 77,7 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
-- La inflación industrial de China escala a máximos de casi 4 años, mientras que el IPC se debilita
https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...
-- El precio de los carburantes pone fin a sus caídas tras decaer la rebaja del IVA y se dispara hasta un 5,6%
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- La riqueza de hogares crece un 9,3% en el primer trimestre y su deuda sobre PIB se modera a mínimos de 1999
https://www.epdata.es/datos/hogar-paro-deuda-renta-ahorro-in...
-- La confianza del consumidor sube 3,5 puntos en junio por mejor valoración de situación actual y expectativas
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
-- La inflación de México baja en junio al 3,37% y la subyacente al 4,03%
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
INTERNACIONAL
-- EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz
https://fotos.europapress.es/infografias/f7654933
CATALUÑA
-- PSC ganaría las catalanas (36-38) seguido de ERC (24-26), AC (23-25) y Junts (16-18), según el CEO
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7655304
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/barometro-ceo-elecciones-catalun...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es