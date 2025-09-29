MADRID 29 Sep. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 29 de septiembre:
ECONOMÍA
-- El IPC sube dos décimas en septiembre, hasta el 2,9%, pero la inflación subyacente baja al 2,3%
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- El comercio minorista modera el avance de sus ventas al 3% en agosto y encadena 14 meses de alzas
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
-- Los asientos aéreos internacionales previstos a España crecen un 5,2% en octubre hasta los 12 millones
https://www.epdata.es/datos/trafico-aereo-aena-graficos/531
-- La tasa de desempleo de México sube dos décimas en agosto, hasta el 2,9% anual
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- El oro sube más de un 1,5% y conquista los 3.800 dólares con el foco en el techo de deuda de EEUU
https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...
SOCIEDAD
-- El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia de hasta 180 l/m2
Mapa con precipitaciones previstas: https://fotos.europapress.es/infografias/f6989816
Mapa con avisos activos por precipitaciones: https://fotos.europapress.es/infografias/f6989476
-- Ascienden a 28 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar Igualdad el caso de Sevilla
https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es