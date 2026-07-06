MADRID 6 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 6 de julio:

INTERNACIONAL

-- Mueren once personas y otras 46 resultan heridas en bombardeos de Rusia contra Kiev

https://fotos.europapress.es/infografias/f7648639

SOCIEDAD

-- La ola de calor durará hasta el viernes, con máximas de 42ºC en el sur y noches tórridas en Mediterráneo e interior

Temperaturas máximas por estaciones de la AEMET en los próximos días: https://public.flourish.studio/visualisation/29601628/

Mapas: https://fotos.europapress.es/infografias/f7648832

-- España registra 12 grandes incendios y 43.197 hectáreas quemadas hasta junio, más del doble que el año pasado

https://www.epdata.es/datos/incendios-forestales-datos-estad...

-- El fuego de Soneja afecta a 181 hectáreas y se busca evitar conatos en las "horas críticas"

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7649762

-- 184 bomberos y 40 dotaciones continúan trabajando en el incendio de la Bisbal (Girona)

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7649811

-- España concedió más de 1,57 millones de autorizaciones de residencia en 2025, un 7,8% más que el año anterior

Autorizaciones de residencia a extranjeros en España

https://www.epdata.es/autorizaciones-residencia-extranjeros-...

Autorizaciones de residencia a extranjeros en España en 2025: principales países de origen

https://www.epdata.es/autorizaciones-residencia-extranjeros-...

-- El 82% de los padres no cambia nada en su trabajo al tener hijos frente al 68% de las madres, según Funcas

Gráfico: https://www.epdata.es/poblacion-18-74-anos-hijos-menores-15-...

POLÍTICA

-- Nueve de cada diez españoles creen que la Justicia no es imparcial con los políticos ni los trata como a todos

Gráfico: https://www.epdata.es/personas-espana-consideran-justicia-tr...

Gráfico: https://www.epdata.es/preferencia-democracia-autoritarismo-e...

-- Las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada y única que aprueba, con los partidos a la cola, según el CIS

Gráfico: https://www.epdata.es/puntuacion-ciudadanos-espanoles-instit...

ECONOMÍA

-- España eleva un 8,2% sus importaciones de crudo en mayo, con México como principal suministrador

https://www.epdata.es/datos/importaciones-crudo-espana-datos...

-- La inflación de la OCDE escaló dos décimas en mayo, hasta el 4,6%, previo al acuerdo de paz en Irán

https://www.epdata.es/datos/pib-ipc-tasa-paro-ocde/744

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