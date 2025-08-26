MADRID 26 Ago. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 26 de agosto:
SOCIEDAD
-- Estos los los 114 incendios que el Gobierno ha declarado "zonas afectadas por emergencia"
https://datawrapper.dwcdn.net/oLlBe/1/
-- El Gobierno cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en 32,6 por cada 100.000 habitantes
https://www.epdata.es/capacidad-ordinaria-acogida-menores-mi...
ECONOMÍA
-- El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 13.621 millones de euros
https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espa...
-- La tasa de desempleo de México se mantiene en el 2,7% en el segundo trimestre de 2025
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
