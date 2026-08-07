MADRID 7 Ago. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 7 de agosto: ECONOMÍA

-- Mueren 358 trabajadores en accidente laboral en la primera mitad del año, cinco menos que en 2025

https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- Los usuarios del tren de alta velocidad caen un 9,8% en junio y un 15,5% en la primera mitad del año

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- La compraventa de viviendas rompe con cinco meses de descensos y registra su mejor junio en 19 años

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- El IPC de México retrocede en julio al 3,12% interanual desde el 3,37% de junio

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

-- El IPC interanual de Chile cayó en julio ocho décimas, hasta el 3,5%, aunque la lectura mensual subió al 0,1

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- La economía de EEUU destruyó 23.000 empleos en julio

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- España registra 616 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 7% más de lo normal

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

INCENDIOS FORESTALES

-- Focos de incendio activos en la provincia de Huelva

https://fotos.europapress.es/infografias/f7705311

-- España registra 222.783 hectáreas quemadas hasta el 5 de agosto, el 44,5% del total de la UE

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7705427

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/incendios-forestales-datos-estad...

ECLIPSE

-- Observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en los ojos: Por qué no vale cualquier gafa

https://fotos.europapress.es/infografias/f7705193

-- Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista

https://fotos.europapress.es/infografias/f7702995

-- Cómo comprobar si las gafas para ver el eclipse están homologadas

https://fotos.europapress.es/infografias/f7702999

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