MADRID 7 Ago. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 7 de agosto: ECONOMÍA
-- Mueren 358 trabajadores en accidente laboral en la primera mitad del año, cinco menos que en 2025
https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...
-- Los usuarios del tren de alta velocidad caen un 9,8% en junio y un 15,5% en la primera mitad del año
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...
-- La compraventa de viviendas rompe con cinco meses de descensos y registra su mejor junio en 19 años
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- El IPC de México retrocede en julio al 3,12% interanual desde el 3,37% de junio
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- El IPC interanual de Chile cayó en julio ocho décimas, hasta el 3,5%, aunque la lectura mensual subió al 0,1
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
-- La economía de EEUU destruyó 23.000 empleos en julio
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- España registra 616 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 7% más de lo normal
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
INCENDIOS FORESTALES
-- Focos de incendio activos en la provincia de Huelva
https://fotos.europapress.es/infografias/f7705311
-- España registra 222.783 hectáreas quemadas hasta el 5 de agosto, el 44,5% del total de la UE
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7705427
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/incendios-forestales-datos-estad...
ECLIPSE
-- Observar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en los ojos: Por qué no vale cualquier gafa
https://fotos.europapress.es/infografias/f7705193
-- Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702995
-- Cómo comprobar si las gafas para ver el eclipse están homologadas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702999
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