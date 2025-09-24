México llega a Fitur 2026

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció en la Residencia de la Embajada de México en España, el papel protagonista que se logrará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero, en IFEMA Madrid, con la invitación de los 32 estados del país y una intensa agenda de actividades en las que se demostrará que nuestro país está de moda al mostrar su esplendor cultural, turístico y gastronómico.

"Ser País Invitado de Fitur 2026 representa una oportunidad estratégica para posicionar a México como una potencia turística global, destacar su riqueza cultural, natural y gastronómica, así como proyectar nuevas rutas y destinos emergentes ante profesionales del sector, inversionistas, medios de comunicación internacionales y turistas", destacó durante la presentación.

El papel de México como País Invitado de Fitur 2026 se da en un momento de crecimiento de la industria turística nacional: de enero a julio de 2025, los ingresos por divisas generadas por visitantes internacionales alcanzaron los 21 mil 682 millones de dólares, un crecimiento del 6.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Además, el país recibió a 27.7 millones de turistas internacionales, un 7.2 por ciento más que en 2024, mientras que el total de visitantes internacionales superó los 55.8 millones, un aumento del 13.5 por ciento.

Acompañada del embajador de México en España, Quirino Ordaz; de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez Sierra, además del vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez, la secretaria de Turismo señaló que las cifras logradas en los primeros meses del año reflejan la confianza y el atractivo global de México y motivan a aprovechar la Feria para potenciar su visibilidad, atraer nuevas inversiones y avanzar hacia su objetivo de convertirse en el quinto país más visitado del mundo para 2030.

Durante la 46ª edición de Fitur, México contará con un espacio innovador, inmersivo e interactivo donde presentarán sus regiones turísticas, Pueblos Mágicos y una oferta diversificada que va desde destinos consolidados —como sus 35 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO o celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos y el Carnaval de Veracruz— hasta joyas por descubrir.

También, se llevarán a cabo presentaciones, actividades culturales y encuentros estratégicos con actores clave de la industria turística mundial. Asimismo, se impulsarán proyectos prioritarios en materia de sostenibilidad, infraestructura y desarrollo comunitario, además de reuniones con la iniciativa privada y potenciales inversionistas, consolidando a Fitur como una plataforma de alto impacto para el crecimiento del sector.

La participación como País Invitado coincide con un momento histórico de proyección internacional, ya que México será sede de la Copa Mundial 2026. Este evento sin precedentes permitirá que fútbol y turismo se conviertan en una experiencia única, invitando al mundo a descubrir mucho más allá de los estadios: rutas culturales, gastronomía vibrante, artesanía, diseño y nuestra hospitalidad que deja huella. Fitur 2026 será el punto de partida de una narrativa que muestra a México como un destino de clase mundial y una puerta abierta a destinos inolvidables.

“Fitur 2026 será una ventana excepcional para mostrar México, con el pabellón más grande de América, resaltando nuestra cultura, tradiciones y la grandeza de nuestro país. Contaremos con la participación de 32 estados, con stands gastronómicos y artesanales, activaciones culturales y presentaciones que invitan a los turistas a vivir experiencias únicas. Hoy, México ofrece turismo comunitario, de congresos, de salud, de romance y deportivo; segmentos únicos que permiten descubrir nuestro país y vivirlo”, declaró Rodríguez Zamora.

Por su parte, el embajador de México en España, Quirino Ordaz, destacó que “el hecho de que México sea el País Invitado de Fitur 2026 constituye un hito histórico que proyecta su presencia no solo en España, sino en el mundo entero. Este escaparate global potenciará los lazos comerciales, comunitarios y de cooperación, y abrirá la puerta a un mayor intercambio turístico y a inversiones estratégicas que beneficiarán a ambos lados del Atlántico”.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez Sierra, subrayó que el turismo se ha definido como uno de los sectores prioritarios por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a su capacidad para impulsar las economías regionales.

“El turismo representa una nueva forma de concebir las economías mexicanas, donde el desarrollo regional debe —y puede— atender las grandes problemáticas. Para lograrlo, necesitamos de todos; queremos a todos, y es fundamental que la iniciativa privada en México se alinee plenamente con las políticas que se están implementando”, señaló.

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez, expresó que “Fitur 2026 será una edición histórica, con una apuesta sin precedentes por la generación, el intercambio y la difusión de conocimiento. Es un honor contar con México como País Invitado, ya que es un ejemplo de potencia turística global por su compromiso con la transformación de los destinos, su apoyo a las comunidades locales, la innovación y el fomento del patrimonio biocultural”.

Participaron también en este anuncio el secretario de Turismo de Quintana Roo y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Bernardo Cueto Riestra; y se contó con la presencia de la secretaria de Turismo de Baja California, Zaida Luz López Sánchez; la secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, Rosa Maribel Collins Sánchez, y el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Enrique Monroy García.