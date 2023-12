Meliá continua su apuesta por el lujo, un tercio de sus aperturas se centrarán en este segmento

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado en la feria ILTM Cannes que se celebra esta semana en Cannes una ambiciosa expansión mundial de sus marcas de lujo, con una de cada tres aperturas previstas dentro de este segmento entre 2023 y 2026. Este mes abre el nuevo Gran Melia Palazzo Cordusio en Milán al que seguirán dos más de la misma marca en España y Vietnam mientras que ME by Meliá abrirá tres establecimientos en México, Malta y Portugal.

El tercer grupo hotelero más grande de Europa continúa impulsando su estrategia de crecimiento basada segmentos de lujo y premium, dentro de la notable recuperación del sector, con un importante aumento de la tarifa media. Y es que el cliente reclama cada día más servicios y experiencias de alto nivel adaptados a sus necesidades personales.

Una de las aperturas más esperadas este año será la del Palazzo Cordusio, Gran Meliá, que abrirá sus puertas este mes, en el corazón histórico de Milán. Se trata del primer hotel de la marca Gran Meliá en Milán, que ocupa el Palazzo Venezia, del siglo XIX, uno de los edificios renacentistas más emblemáticos de la ciudad y antigua sede de Assicurazioni Generali, cerca de la Piazza del Duomo y del Castello Sforzesco.

La marca de lujo también aumentará su presencia en España con Torre Melina, a Gran Meliá Hotel. El exclusivo resort urbano, ubicado en Barcelona, aprovecha la herencia del antiguo Hotel Rey Juan Carlos I, llevándolo a un nuevo nivel con una renovación completa, que verá la luz a principios de 2024.

La marca Gran Meliá también ha hecho recientemente su entrada en el Sudeste Asiático con su primera apertura en Vietnam: Gran Meliá Nha Trang. El hotel, propiedad de KDI Holdings, se encuentra en el complejo Vega City Nha Trang. La cadena ya opera 18 establecimientos en el país.

Por su parte, ME by Meliá también ha anunciado para 2024 nuevos hoteles ME en México, Malta y Portugal. ME Lisboa, abrirá en el corazón de la histórica capital portuguesa en 2024, al igual que Me Malta que quiere convertirse en el nuevo epicentro social y cultural de la ciudad, en la localidad costera de St Julians (costa este).

Por su parte el ME Sayulita (México) llevará la marca a la famosa Playa de Carricitos, con un total de 125 habitaciones y villas. Esta será el segundo hotel de la marca de estilo de vida de lujo en México, junto a ME Cabo -- al que próximamente también se unirá el futuro ME Guadalajara y ME San Miguel de Allende -- y refuerza la mayor expansión de Meliá Hotels International en México, donde se espera duplicar su presencia en los próximos dos años.

AMPLIA SUS HOTELES EN TANZANIA.

En julio, Meliá también amplió su cartera de hoteles en África con la apertura del Ngorongoro Lodge Meliá Collection. Este lodge de diseño añade un cuarto hotel a la colección de Meliá en Tanzania, ofreciendo un viaje a través de los distintos focos culturales de este país, desde Arusha hasta Serengeti y Zanzíbar.

Ngorongoro Lodge se creó con el máximo respeto por el medio ambiente y se diseñó en honor a su ubicación: el Área de Conservación del Ngorongoro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y famoso por albergar el cráter volcánico más grande del mundo. Así, el hotel de 56 habitaciones pretende proteger y preservar el ecosistema natural y la cultura de la tribu local Massai. El 95% de todos los productos utilizados en la propiedad se adquieren en las aldeas vecinas, y el hotel produce su propia agua a través de una planta embotelladora.

Las experiencias que se pueden vivir en este establecimiento son unos de sus principales atractivos. Desde descubrir el cráter del Ngorongoro con un safari de un día completo, codeándose con los ñus, cebras y gacelas residentes, visitar una casa tradicional massai, o boma, para conocer de primera mano la cultura local, o sobrevolvar la famosa región de Ndutu con un inolvidable safari en globo.

DESTINATION INCLUSIVE ATERRIZA EN EUROPA.

La marca Paradisus by Meliá ha traído este año su concepto único de Destination Inclusive a Europa, con sus nuevas aperturas en Lanzarote y Gran Canaria que elevan el concepto del todo incluido a un nuevo nivel.

Paradisus Gran Canaria, que abrió sus puertas en 2023, situado en la playa de San Agustín combina el lujo con la cultura y la naturaleza locales, con experiencias inmersivas incluidas, como explorar el Parque Arqueológico Cueva Pintada, degustar los rones más famosos de España con catas privadas, o salir de excursión guiada.

Por su parte el recién inaugurado Paradisus Salinas Lanzarote es un verdadero tesoro arquitectónico, diseñado por el renombrado arquitecto español Fernando Higueras. Rodeado por las playas de Costa Teguise y pueblos impregnados de cultura local, Paradisus Salinas Lanzarote ofrece una interesante exploración de la isla, reserva de la biosfera, con sus paisajes lunares, volcanes, playas vírgenes, pueblos pintorescos y zonas de belleza natural, todo incluido como parte de la oferta de Destination Inclusive.