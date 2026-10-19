Meliá invierte 50 millones en renovar el Paradisus Cancún y ya suma 1.000 millones junto a socios en 90 hoteles

Paradisus Cancún. - MELIÁ

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Meliá Hotels International ha destinado 50 millones de euros en la renovación del resort de lujo Paradisus Cancún (Quintana Roo, México), enmarcado en su actual estrategia de reposicionamiento en el que ya ha destinado 1.000 millones de euros, junto a socios propietarios y coinversores, para revalorizar 90 hoteles durante los últimos años.

En concreto, el establecimiento volvió a reabrir el pasado mes de abril tras las obras de remodelación, aunque la ceremonia de reapertura se celebró ayer domingo.

Entre los objetivos de la renovación del Paradisus Cancún, destacan el aumento de rentabilidad y valor patrimonial, así como la mejora de la experiencia de los clientes mediante un avance de sus instalaciones y gestión hotelera, en línea con la apuesta de la compañía por el segmento premium y de lujo, según un comunicado.

En palabras del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, la inversión en el resort mexicano les permitirá, además, reforzar el valor del resort a largo plazo y seguir contribuyendo al desarrollo de Quintana Roo, apoyando el empleo y la actividad económica de la comunidad.

Sobre este último punto, el reposicionamiento del Paradisus Cancún también pretende ampliar su contribución en el destino mediante su relación con proveedores locales, el desarrollo profesional de sus equipos, la creación de más de 650 empleos indirectos y la conexión de los huéspedes con la cultura, la naturaleza y las tradiciones de la región.

"Con esta inversión profundizamos en el gran legado que nos dejó mi padre al crear este hotel en 1986, demostrando en esta primera incursión en el Caribe mexicano su vocación de crecer contribuyendo al desarrollo social y la preservación del entorno privilegiado de la región", destacó Escarrer durante el acto de reapertura.

IMPACTO DEL REPOSICIONAMIENTO: MULTIPLICA POR CINCO LOS INGRESOS

De vuelta con la actual estrategia de reposicionamiento de Meliá y los 1.000 millones de euros invertidos, entre los proyectos más destacados figuran Villa Le Blanc Gran Meliá (Menorca), Paradisus (Canarias) o ZEL Mallorca, que ha multiplicado por cinco sus ingresos durante la primera temporada desde su reposicionamiento.

Para la hotelera, esta inversión pone de manifiesto el potencial de esta estrategia para impulsar la rentabilidad de los hoteles. "Estas actuaciones comparten un objetivo claro: elevar la calidad y experiencia del cliente y que ésta se traduzca en resultados sostenidos y mayor rentabilidad", ha añadido.