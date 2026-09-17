Navarra comparte en México su modelo de "turismo activo" en el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo

La directora general de Turismo, Ana Rivas como moderadora en una mesa redonda en el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo, en Ciudad de México. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra fue invitada a participar en el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que se celebró del 7 al 9 de septiembre en Ciudad de México. El evento, organizado por ONU Turismo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) reunió a 520 participantes de 30 países, entre ellos autoridades turísticas, empresas, personal académico y representantes diplomáticos.

La directora general de Turismo del Ejecutivo foral, Ana Rivas, representó a Navarra en esta cita, que se celebró por primera vez en el continente americano. En concreto, Rivas intervino como moderadora en la mesa 'Gobernanza y colaboración público-privada' y, más tarde, como ponente, exponiendo la oferta de turismo deportivo de Navarra, Capital Europea del Deporte 2027, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

La directora general expuso durante su intervención cómo "el turismo activo y outdoor está transformando la manera en la que los viajeros se relacionan con los destinos, promoviendo el bienestar, la sostenibilidad y la atracción de visitantes durante todo el año". "La estrategia de turismo deportivo de Turismo de Navarra se centra en presentar el destino como un paisaje de naturaleza perfecto para la práctica deportiva outdoor", señaló Rivas, "ya sea ciclismo, montaña, esquí, trecking o trail running, entre otros". Asimismo, explicó que el paisaje y los servicios turísticos específicos adaptados "propician la llegada de un importante volumen de deportistas, tanto profesionales como amateurs, que vienen a Navarra buscando la no masificación, los bellos paisajes, la gastronomía saludable y el bienestar".

Destacó también Rivas que Navarra cuenta con "excepcionales rutas cicloturistas, paisajes de montaña, el Camino de Santiago, grandes eventos deportivos e instalaciones", y que "se trabaja conjuntamente con el sector turístico para la adaptación de servicios, con medidas como los menús adaptados, guardabicis, o los servicios de transfers". "Todo ello conforma una oferta excepcional que atrae a un viajero con alto nivel de gasto, amante de la naturaleza y que viaja fuera de temporada estival", añadió la directora.

Su participación en el congreso permitió a Navarra dar a conocer su oferta ante organismos y destinos internacionales, conocer buenas prácticas y establecer contactos con instituciones y destinos de interés.

CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DEPORTIVO 2026

A lo largo de 75 conferencias y talleres se trataron las grandes competiciones deportivas internacionales, las infraestructuras y la conectividad, el impacto económico y el desarrollo de destinos. También se abordaron los beneficios para las comunidades locales, la tecnología, la experiencia del visitante, el patrocinio y la sostenibilidad. Uno de los ejes centrales fue el legado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los destinos que la acogen.

ONU Turismo promueve este congreso como foro de referencia sobre la relación entre deporte y turismo. Según los datos presentados en esta edición, el mercado mundial del turismo deportivo alcanzó los 609.000 millones de dólares en 2023, y se prevé que crezca alrededor de un 16% anual hasta 2030.