Nota a la agenda gráfica

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 26 de marzo de 2026:

-- En Madrid, flores de crochet cubren la fachada de la Fundación Casa de México.

-- En Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con los partidos políticos (Soria ¡Ya!, Por Ávila, UPL y PSOE) para impulsar un acuerdo de Gobierno.

-- En Barcelona, concentración en contra de la aprobación de la eutanasia a Noelia Castillo.

-- En Madrid, photocall de la entrega de los Premios Alma, organizados por el Sindicato de Guionistas.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/