El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Vaticano ocultó durante décadas los casos de pederastia"

-- "El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo dispara el petróleo"

EL MUNDO

-- "EE UU e Israel llevan la guerra al corazón global de la energía"

-- "Vox intenta apagar a los críticos ligándolos a una "estrategia" del PP"

ABC

-- "El Gobierno busca en el PSC para sustituir a Escribano en Indra"

-- "Illa retira los presupuestos para proteger la candidatura de Montero"

LA RAZÓN

-- "Israel mata al ministro de Inteligencia iraní en un nuevo golpe a la cúpula"

-- "México tendió la mano: el gesto de Felipe VI siguió a una carta de Sheinbaum"

LA VANGUARDIA

-- "Illa y Junqueras se dan cuatro meses para negociar los presupuestos"

-- "Israel abate a un nuevo alto cargo iraní"