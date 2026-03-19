El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Vaticano ocultó durante décadas los casos de pederastia"
-- "El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo dispara el petróleo"
EL MUNDO
-- "EE UU e Israel llevan la guerra al corazón global de la energía"
-- "Vox intenta apagar a los críticos ligándolos a una "estrategia" del PP"
ABC
-- "El Gobierno busca en el PSC para sustituir a Escribano en Indra"
-- "Illa retira los presupuestos para proteger la candidatura de Montero"
LA RAZÓN
-- "Israel mata al ministro de Inteligencia iraní en un nuevo golpe a la cúpula"
-- "México tendió la mano: el gesto de Felipe VI siguió a una carta de Sheinbaum"
LA VANGUARDIA
-- "Illa y Junqueras se dan cuatro meses para negociar los presupuestos"
-- "Israel abate a un nuevo alto cargo iraní"