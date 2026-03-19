Publicado 19/03/2026 00:53

Principales titulares de los periódicos para el jueves 19 de marzo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Vaticano ocultó durante décadas los casos de pederastia"

-- "El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo dispara el petróleo"

EL MUNDO

-- "EE UU e Israel llevan la guerra al corazón global de la energía"

-- "Vox intenta apagar a los críticos ligándolos a una "estrategia" del PP"

ABC

-- "El Gobierno busca en el PSC para sustituir a Escribano en Indra"

-- "Illa retira los presupuestos para proteger la candidatura de Montero"

LA RAZÓN

-- "Israel mata al ministro de Inteligencia iraní en un nuevo golpe a la cúpula"

-- "México tendió la mano: el gesto de Felipe VI siguió a una carta de Sheinbaum"

LA VANGUARDIA

-- "Illa y Junqueras se dan cuatro meses para negociar los presupuestos"

-- "Israel abate a un nuevo alto cargo iraní"

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