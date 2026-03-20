Principales titulares de los periódicos para el viernes 20 de marzo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La guerra dispara el temor a una larga crisis energética"

-- "Sánchez, a Merz: "Sé que en privado nos defendiste ante Trump""

EL MUNDO

-- "La Fiscalía Europea investiga delitos en las obras de Adamuz"

-- "Escribano al choque con Moncloa: "Allá ellos con la caída de la acción""

ABC

-- "El encargado de atender a las víctimas de Adamuz aún no las ha llamado"

-- "El 'No a la guerra' con más gasto en defensa"

LA RAZÓN

-- "La escalada en Oriente Medio dificulta el consenso energético europeo"

-- "El miedo a una guerra larga hunde las bolsas y sella el "shock" energético"

LA VANGUARDIA

-- "La escalada bélica dispara el gas y amenaza el crecimiento"

-- "Rodalies no logra salir de la crisis y seguirá en precario hasta el verano"

EL PERIÓDICO

-- "Cinco municipios del área de BCN vetarán los pisos turísticos en 2028"

-- "Hallado en el mar el cadáver del estadounidense desaparecido"