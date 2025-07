Relevo en once consejerías de Turespaña en el exterior

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Consejerías de Turismo en el exterior del Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, tendrá 11 nuevos responsables en las delegaciones de Bruselas, Chicago, Frankfurt, La Haya, Lisboa, México, Munich, Pekín, Tokio, Varsovia y Viena, así como nuevos adjuntos en Berlín y París, y secretarios generales en Berlín y Nueva York.

Se trata de unos relevos ordinarios una vez cumplan su mandato los actuales y de acuerdo a la resolución de la subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 3 de julo de 2025.

Los nuevos directores y directoras de las Consejerías de Turismo en el Exterior que se incorporarán a partir del 1 de septiembre, una vez finalizado el mandato de los actuales son: Beatriz Marco Arce, en Bruselas; José María Pérez Sanz, en Chicago; Arturo Ortiz Arduán, en Frankfurt; Félix de Paz García, en La Haya; Raúl Castro Cano, en Lisboa; José Miguel Machimbarrena Cuerda, en México; Nicolás Domínguez Toribio, en Múnich; Jorge Rafael Rubio Navarro, en Pekín; Enrique Eduardo Ruiz de Lera, en Tokio; Marta Crespo Calzada, en Varsovia y María Inmaculada Aguado- Muñoz Ramírez, en Viena.

Como consejeros adjuntos tomarán posesión Joanna Strzelczak Boguta, en Berlín e Isidoro Manzanares Nieto, en París.

Igualmente, en la presente convocatoria, se nombra a María de la O de la Chica Carreño y Juan José Areces Maqueda, como secretarios generales de Berlín y Nueva York, respectivamente.

Todos estos funcionarios designados para las Consejerías de Turismo en el Exterior son funcionarios de la Administración General del Estado (A1-A2), con experiencia en el ámbito del turismo y en la gestión, además de haber desempeñado responsabilidades dentro de Turespaña o en la Secretaría de Estado de Turismo.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.

Los nuevos titulares que se incorporarán a partir de septiembre, tendrán el cometido, entre otros, de difundir la nueva campaña de publicidad de Turespaña 'Think You Know Spain? Think Again'.

En esta campaña, enfocada en una primera fase, a la España interior y al turismo sostenible, se muestra una España diferente en la que disfrutar y experimentar de otro modo, destinos más desconocidos y sorprendentes para el viajero internacional.

Además, en su labor diaria, estos consejeros y consejeras junto con el resto del equipo de Turespaña, seguirán trabajando en la transformación del modelo turístico de España que gira entorno a los retos actuales, de la sostenibilidad y la redistribución equitativa de los beneficios económicos y sociales del turismo.

Desde Turespaña se impulsa los valores y atributos de la marca turística España, a la vez que se potencia la diversidad, la desestacionalización y la captación de un turismo de mayor valor añadido y que contribuya a la sostenibilidad del destino.