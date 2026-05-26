México.- La startup catalana Mathew levanta 1,2 millones en una ronda participada por Encomenda y Decelera

El ceo de Mathew, Alan Fusté - MATHEW

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Mathew, especializada en 'edtech' (tecnología educativa), ha levantado 1,2 millones de euros en una ronda de inversión 'seed' participada por Encomenda, que ya invirtió en la ronda anterior a través de su fondo Encomenda Seed II, en 2024, y por Decelera, que se une al proyecto junto con varios 'business angels', con el objetivo de acelerar su expansión en México.

La startup, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), prevé triplicar su facturación respecto a 2025, cuando ya triplicó sus ingresos respecto a su primer año de vida, y estas previsiones "se alinean con su crecimiento sostenido desde su nacimiento, en 2023", informa la compañía en un comunicado este martes.

La operación, cerrada en abril, permitirá a la empresa catalana afianzar sus operaciones internacionales, especialmente en México, donde este año ha cerrado un acuerdo con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), el principal operador de evaluación de exámenes y pruebas de nivel de Latinoamérica.

Con esta ampliación de capital, Mathew también quiere consolidarse en el mercado nacional, donde ya trabaja con más de cien centros educativos.

El CEO de Mathew, Alan Fusté, ha afirmado que esta ronda es un reflejo del crecimiento e impulso de la compañía desde 2023: "En Mathew.ai vemos algo más que una oportunidad de mercado. Vemos un equipo construyendo tecnología con propósito, capaz de mejorar la forma en la que se enseña y se aprende, mientras crea un negocio sólido, escalable y con visión a largo plazo".

Por su lado, el CEO de Decelera, Marcos Martín, ha valorado que esta combinación de impacto humano y disciplina empresarial es lo que buscan en la compañía, mientras que el GP de Encomenda, Javier Darriba, ha defendido que "la IA puede transformar el trabajo de los docentes, y Mathew está liderando ese camino".

Actualmente, Mathew, que cubre con su propuesta cualquier tipo de formación, está presente en centros educativos de cuatro países: España, Andorra, Colombia y México; y prevé continuar su expansión internacional en otros países de Latinoamérica.