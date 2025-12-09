Trump amenaza a México con arancel del 5% por acusaciones de violar tratado de aguas

Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, a quien acusa de violar un tratado de aguas - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MÉXICO, 9 Dec (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza este lunes hacia México, indicando que impondrá un nuevo arancel del cinco por ciento sobre los productos importados del país si no se libera "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos) de manera inmediata. Trump acusó a México de incumplir con el Tratado Integral del Agua, exigiendo acciones inmediatas para remediar la situación que, según él, afecta negativamente al sector agrícola estadounidense.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, declaró: "He autorizado la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento a México si no libera esta agua de inmediato. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de arreglar esto ya".

Trump alega que es necesario que México libere la cantidad estipulada de agua antes del 31 de diciembre y que el resto debería seguir poco después, conforme al acuerdo de 1944 que, según él, ha sido violado repetidamente por las autoridades mexicanas. "Esta violación está perjudicando gravemente a nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas (...) México no está respondiendo, y eso es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria", expresó el presidente.

Además, Trump anunció una ayuda económica de 12.000 millones de dólares para apoyar a los agricultores estadounidenses afectados por las políticas arancelarias implementadas. Esta declaración se dio en presencia de los Secretarios del Tesoro y de Agricultura, Scott Bessent y Brooke Rollins, respectivamente. "Estados Unidos se quedará con una pequeña parte de los cientos de miles de millones de dólares que recibimos en aranceles. Estamos ganando mucho dinero gracias a los países que se aprovecharon de nosotros durante años (...) Así que vamos a utilizar ese dinero para proporcionar 12.000 millones de dólares en ayuda económica a los agricultores estadounidenses", afirmó desde la Casa Blanca.

Esta situación destaca las tensiones continuas y las complejidades en las relaciones entre Estados Unidos y México, especialmente en lo que respecta al manejo y cumplimiento de tratados internacionales como el Tratado Integral del Agua.