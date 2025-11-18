Milei elimina las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha reducido al cero desde el 8% anterior el impuesto del derecho de explotación de aceites lubricantes y líquidos para motores con el objetivo de impulsar la competitividad y las exportaciones de estos productos en un contexto marcado por los niveles récord de producción de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta.

Según se especifica en el Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se ha establecido que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso --que contienen betún-- o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites.

Al mismo tiempo, también se incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, a excepción de las que contengan biodiesel y desechos de aceites.

La eliminación de este impuesto tiene lugar después de la retirada de retenciones para cerca del 90% de los productos industriales con valor agregado, como las agropartes, los cosméticos, la maquinaria agrícola o las piezas de autos, una medida que benefició a más de 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Energía.

Unas 51 empresas exportaron por más de 64 millones de dólares (55 millones de euros) entre enero y septiembre de este año, lo que representa un volumen que supera los 54 millones de kilogramos exportados a países miembros del Mercosur, a Estados Unidos, a Europa y también a África.

Con estas dos últimas medidas, el Gobierno de Javier Milei espera aliviar los costes de las cadenas industriales con el fin de expandir la actividad exportadora de sus empresas.