La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, destaca proyectos clave en el país centroamericano

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, presentó hoy en CEOE la situación actual de Guatemala y el amplio abanico de proyectos y oportunidades de negocio e inversión que existen en el país centroamericano, durante un encuentro empresarial en CEOE. Inauguraron la jornada el director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación, Narciso Casado y la subdirectora general de América de la Secretaría de Estado de Comercio, Isabel Rata.

La jornada permitió conocer de primera mano el panorama económico de Guatemala, su estabilidad macroeconómica y las oportunidades de inversión existentes en sectores estratégicos, así como las ventajas competitivas que ofrece el país como destino empresarial, entre ellas su condición de principal economía de Centroamérica, su crecimiento previsto del PIB del 4,1% para el periodo 2025-2030 y su ubicación estratégica con acceso preferencial a los mercados internacionales. Se abordó además el potencial del turismo como sector clave para el desarrollo económico, junto con los incentivos fiscales, el uso de energías renovables y los regímenes especiales de exportación y maquila que refuerzan el atractivo de Guatemala para las empresas españolas.

En esta línea, el director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, destacó el excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre España y Guatemala y el firme compromiso del empresariado español con el país, en el marco de la visita oficial de la ministra guatemalteca. Puso en valor la amplia presencia de empresas españolas en ámbitos clave como la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones, el turismo, el agronegocio y los servicios, que contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y social y a la generación de empleo.

Casado subrayó asimismo el potencial de Guatemala como principal economía de Centroamérica, su estabilidad macroeconómica y su atractivo como plataforma regional de inversión, destacando el papel de la inversión extranjera directa como motor de crecimiento sostenible. En este contexto, resaltó la estrecha relación entre CEOE y CACIF, así como el trabajo conjunto en favor del emprendimiento y el fortalecimiento del tejido empresarial, reforzado por la colaboración con CACIF Joven, a través de la Federación de Jóvenes Empresarios-FIJE. En el ámbito sectorial, destacó el turismo como un eje estratégico de cooperación y recordó la próxima celebración del III Foro Iberoamericano de Turismo, que tendrá lugar la primera semana de junio en Honduras.

A su vez, la subdirectora general de América de la Secretaría de Estado de Comercio, Isabel Rata, subrayó el carácter estratégico de Guatemala para España en Centroamérica y destacó que nuestro país es actualmente el principal inversor europeo en Guatemala y uno de los nueve primeros a nivel mundial. En este sentido, puso en valor el compromiso a largo plazo de las empresas españolas, que no actúan como inversores coyunturales, sino que reinvierten en el país, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo sostenible.

Rata incidió asimismo en el potencial de Guatemala como plataforma de inversión hacia terceros mercados, especialmente en el marco de las estrategias de nearshoring, y señaló oportunidades relevantes en sectores como la energía, las infraestructuras o las manufacturas. Recalcó la importancia de avanzar en procesos de licitación transparentes y de reforzar la seguridad jurídica y administrativa, así como el papel de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, como el FIEM, la cobertura de CESCE o la financiación de COFIDES, para acompañar los proyectos empresariales españoles en el país.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y COLABORACIÓN CON GUATEMALA

Durante su intervención, la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, definió a Guatemala como un país amigo y un socio comercial clave para España, y subrayó los esfuerzos del Gobierno por reforzar la institucionalidad pública y el respeto al Estado de Derecho, con el objetivo de consolidar un entorno de confianza para la inversión. Se refirió además a la firme apuesta por trabajar de manera coordinada con el sector privado, en estrecha colaboración con CACIF, para acompañar a los empresarios en sus procesos de implantación y crecimiento en el país.

La ministra puso en valor el crecimiento económico de Guatemala, que alcanza el 4,1%, impulsado en parte por la inversión pública, y resaltó la ubicación estratégica del país y el desarrollo de infraestructuras logísticas clave. Entre ellas, destacó la expansión de los puertos del Pacífico y del Atlántico, así como los proyectos de mejora de la conectividad por carretera, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, orientados a reforzar la competitividad y la capacidad logística del país.

García destacó también el potencial del capital humano guatemalteco, con una población joven y cualificada, y las inversiones realizadas en educación pública y formación técnica, incluyendo el lanzamiento de programas de becas orientados a las necesidades de la industria. En el ámbito energético, señaló las oportunidades existentes en energías renovables, con nuevas licitaciones en transmisión y generación, y se están explorando oportunidades en los ámbitos del gas natural y la biomasa.

Asimismo, subrayó la diversificación progresiva de la economía guatemalteca, que va más allá del sector agrícola tradicional, y el atractivo del país como destino de inversión gracias a su red de acuerdos comerciales y de inversión, que permite un acceso preferencial a mercados clave de Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. En este contexto, mencionó el desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido, como los semiconductores y la denominada “ruta del chip”, así como el impulso a parques industriales y regímenes especiales que fomentan la atracción de inversiones.

Por último, la ministra destacó el turismo como un sector estratégico, con especial atención al fortalecimiento de las mipymes, la formación de talento, la sostenibilidad y la coordinación interinstitucional, y reiteró la voluntad del gobierno de Guatemala de seguir profundizando en las relaciones económicas y comerciales con España y con la Unión Europea, en un marco de estabilidad, cooperación y beneficio para ambos países.