Un ministro de República Dominicana presenta oportunidades de negocio en el país

Foto de familia Encuentro Empresarial España-República Dominicana en CEOE - CEDIDA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

República Dominicana quiere consolidarse como la gran plataforma de inversión, producción y distribución para las empresas españolas que buscan ampliar su presencia en el Caribe y en el conjunto del continente americano. Con ese objetivo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, presentó hoy en CEOE la estrategia con la que el país aspira a reforzar su posicionamiento como uno de los principales polos industriales y logísticos de América Latina, apoyándose en la estabilidad de su economía, el desarrollo de sus infraestructuras, el impulso de las zonas francas y una creciente apuesta por sectores de alto valor añadido como la manufactura avanzada o los semiconductores.

Durante el Encuentro Empresarial España–República Dominicana, el ministro lanzó un mensaje claro a las empresas españolas: República Dominicana no quiere ser únicamente un destino comercial o de inversión, sino un socio estratégico desde el que producir, innovar y acceder con mayor competitividad a los mercados de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El encuentro sirvió para poner en valor la estrecha relación económica entre ambos países y analizar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la logística, las infraestructuras, la industria, las alianzas público-privadas o la agroindustria, entre otros.

Inauguraron la jornada, además del Ministro dominicano, la secretaria de Estado de Comercio y presidenta de ICEX España Exportación e Inversiones, Amparo López Senovilla; el director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo; y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini. Todos ellos trasladaron su solidaridad al pueblo venezolano y tuvieron unas palabras de apoyo hacia las víctimas y sus familias.

Por parte dominicana, además del Ministro, intervinieron en el transcurso del acto el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo; el subdirector general del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana ProDominicana, Vladimir Pimentel; la subdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Yarisol López; y el subdirector administrativo y financiero de la Dirección General de Aduanas, Francis Almonte. La delegación oficial estaba compuesta también por Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior; Hugo Rivera, viceministro de Relaciones Exteriores; y Tony Raful, embajador de la República Dominicana en España.

Colaboración púbico-privada, clave de éxito para la inversión

Durante su intervención, Narciso Casado destacó que República Dominicana se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento de Iberoamérica, gracias a un entorno de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y apertura a la inversión que la convierten en un socio estratégico para las empresas españolas. España y República Dominicana comparten una relación económica sólida, madura y con un enorme potencial de crecimiento. El excelente comportamiento de la economía dominicana, valoró, unido a su ubicación estratégica y a su apuesta por la colaboración público-privada, hacen del país un destino prioritario para la inversión española y una plataforma privilegiada para acceder al conjunto de la región. “Desde CEOE seguiremos trabajando para acompañar a nuestras empresas y contribuir a que esa cooperación continúe generando inversión, empleo y oportunidades para ambos países", garantizó.

En esta línea, la secretaria de Estado de Comercio, Ampara Lopez destacó la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre España y República Dominicana. “Este foro empresarial y la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto que mantendremos hoy nos permiten identificar oportunidades en áreas de desarrollo sostenible, digitalización e infraestructuras para avanzar en una agenda económica compartida”, aseguró López. En este sentido, informó de que España fue en 2025 el principal inversor extranjero en el país y su primer socio europeo, con más de 5.000 empresas exportadoras y más de 200 implantadas, muchas de ellas desde hace varias décadas, lo que refleja la importancia de esta relación.

Por su parte, el director Internacional de Cámara de España, Jaime Montalvo, aseguró que la República Dominicana continúa demostrando una notable fortaleza económica. El dinamismo del turismo y la estabilidad política del país han permitido mantener una perspectiva de crecimiento robusto. En este entorno de confianza, la inversión española ha reforzado de manera significativa su compromiso con la República Dominicana, multiplicándose por más de tres en los últimos diez años hasta alcanzar un stock cercano a los 3.000 millones de euros en 2024. “Esta inversión se

concentra principalmente en los sectores de los servicios de alojamiento y del suministro de energía eléctrica, gas y vapor, reflejando la confianza de las empresas españolas en el potencial y el futuro de la economía dominicana", informó Montalvo.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, destacó que uno de los factores que explican el éxito económico de República Dominicana ha sido la estrecha colaboración mantenida durante décadas entre el sector público y el privado. A su juicio, ese trabajo conjunto ha permitido construir un entorno estable y favorable para la inversión, impulsando el crecimiento económico y la competitividad del país. Marranzini trasladó asimismo la voluntad del empresariado dominicano de seguir reforzando las relaciones económicas con España y de ampliar la cooperación en sectores estratégicos como las infraestructuras, la industria, la logística, la energía o las alianzas público-privadas.

Oportunidades de negocio para las empresas españolas

El protagonismo de la jornada recayó en la presentación realizada por el ministro Eduardo Sanz Lovatón, quien expuso las principales fortalezas que han convertido a República Dominicana en una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe. El ministro explicó que el país ofrece un entorno caracterizado por la estabilidad política, económica y social, un marco regulatorio favorable a la inversión y una ubicación estratégica que lo convierte en un punto de conexión privilegiado entre Europa y el continente americano. En este contexto, recordó que en 2025 República Dominicana captó 5.033 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales cerca del 20 % se destinaron al comercio, la industria y las zonas francas, mientras que las exportaciones nacionales superaron los 14.000 millones de dólares, alcanzando 166 mercados internacionales con una oferta exportadora de 3.851 productos, lo que refleja el grado de diversificación y competitividad alcanzado por su economía.

Especial atención dedicó también la delegación dominicana a las zonas francas, uno de los principales motores del crecimiento económico y un elemento diferencial para aquellas empresas que buscan desarrollar estrategias de nearshoring. Actualmente, República Dominicana cuenta con 843 empresas instaladas en 93 parques de zonas francas, que generan más de 200.000 empleos directos, exportaciones superiores a los 8.600 millones de dólares y una inversión extranjera directa cercana a los 438 millones de dólares. Según explicó el ministro, este ecosistema industrial ofrece a las empresas españolas una plataforma altamente competitiva desde la que producir, ensamblar, almacenar y redistribuir mercancías hacia los principales mercados del continente con elevados estándares de eficiencia logística.