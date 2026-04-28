MO, la guacamaya hondureña, convoca a Iberoamérica a participar en el III Foro de Turismo

III Foro Iberoamericano de Turismo Honduras - CEDIDA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

San Pedro Sula acogerá del 1 al 3 de junio el mayor encuentro de la industria turística, con una invitación muy especial protagonizada por Mo, la mascota oficial del evento.

Mo es una guacamaya roja —ave nacional de Honduras— que se ha convertido en el rostro y el alma del III Foro Iberoamericano de Turismo.

A través de invitación muy especial, Mo llama a profesionales, instituciones, empresas y líderes del sector de toda la región a reunirse en San Pedro Sula para construir juntos el futuro del turismo iberoamericano. No es casualidad que se haya elegido esta ave para representar el evento: la guacamaya encarna la libertad, la biodiversidad y la riqueza natural de Honduras, valores que simbolizan la esencia de esta tercera edición del Foro.

Del diagnóstico a la acción

El III Foro Iberoamericano de Turismo llega en un momento clave. Tras los celebrados celebradas en Cancún (2024) y Santa Marta (2025), el encuentro de Honduras va un paso más allá: no se trata solo de debatir, sino de identificar soluciones reales, replicables y aplicables en los territorios. El lema lo resume con claridad: “Tecnología y desarrollo: Inteligencia que potencIA territorios”.

La agenda se articula en torno a cuatro ejes temáticos que marcarán el diálogo de los tres días:

Gobernanza y acción público-privada:

El turismo inteligente empieza por una gestión basada en datos y en la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y los actores del sector. En un momento en que la inteligencia artificial y el análisis de datos abren nuevas posibilidades para la planificación y la toma de decisiones en tiempo real, el reto es construir sistemas institucionales capaces de aprovecharlas.

Productividad y competitividad:

Las reglas del juego han cambiado. La tecnología está transformando cómo operan las empresas turísticas, pero la capacidad de adaptación no es igual para todos. Las MIPYMES — que concentran gran parte de la actividad y el empleo del sector— necesitan acompañamiento real para no quedarse atrás en la transición digital.

Inclusión y empleabilidad:

El turismo es uno de los sectores con mayor capacidad de generar empleo para jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables. Pero el acceso al sector no siempre garantiza trayectorias laborales formales y estables. El Foro abordará cómo mejorar la calidad del empleo turístico y preparar al talento para los cambios que ya se están produciendo.

Sostenibilidad y adaptabilidad:

Los fenómenos climáticos extremos, las disrupciones sanitarias y los cambios geopolíticos han demostrado que la sostenibilidad ya no es una agenda complementaria: es una condición de supervivencia para los destinos. Honduras, con su extraordinaria biodiversidad, es el escenario ideal para debatir cómo anticipar riesgos, proteger el patrimonio natural y cultural y construir un turismo adaptado a la realidad actual.

Un programa completo para la industria turística de Iberoamérica

El programa combina talleres prácticos, sesiones abiertas al público, reuniones más técnicas con los principales dinamizadores del sector, conferencias de destacados expertos y un conversatorio final al más alto nivel entre ministros de turismo de toda la región y representantes del sector privado. Una agenda diseñada no solo para escuchar y debatir, sino para decidir, avanzar y progresar en el futuro de la industria turística.

San Pedro Sula será el próximo mes de junio el punto de encuentro de líderes públicos y privados, organismos multilaterales, academia y emprendedores que comparten una convicción: que Iberoamérica tiene las herramientas, el talento y la voluntad para liderar un turismo más inteligente, inclusivo y responsable que nunca.