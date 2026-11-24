Lorenzo Silva, César Antonio Molina, Jesús A. Martínez Martín, Marichu García Trejo y un servidor. - Cedida

GRANADA, 24 Nov. (EUROPA PRESS)

El pasado fin de semana en Granada, el escritor, poeta y ministro de Cultura entre 2007 y 2009 César Antonio Molina; el escritor y Premio Planeta 2012 Lorenzo Silva, y el catedrático de Historia Jesús A. Martínez Martín han destacado la importancia de la investigación rigurosa y paciente para acceder a la “verdad” literaria, en el transcurso del I Seminario Hontanar.

Celebrado en el Carmen de la Victoria con un grupo reducido de 30 alumnos y dirigido por el escritor, periodista y profesor David Felipe Arranz, este Seminario de investigación literaria convocado por Hontanar, nuevo centro de pensamiento fundado y dirigido por Marichu García Trejo, ha supuesto el pistoletazo de salida en la ciudad de la Alhambra de un espacio de diálogo interdisciplinar con la literatura como punto de partida.

César Antonio Molina se refirió a las ruinas –griegas, romanas, sirias, egipcias…– como “nuestra memoria” o “nuestros propios huesos”, estímulo imprescindible para la creatividad, tal es el caso de sus poemarios Calmas de enero (Tusquets) o Exquisita supplicia. Libido moriendi (Vaso Roto). “Somos el futuro de una ruina”, comentó en este sentido, ante el mundo posthumano que ha llegado con la IA: “he tenido la suerte de vivir en una época pretecnológica”, añadió. “No es que tenga melancolía, es que la cultivo” explicó después a los asistentes al referirse a su estilo poético, antes de incidir en el concepto de silencio que conoció en una familia que había vivido la posguerra tras militar el bando republicano, como su abuelo, al que le profesaba un gran cariño y quien les hacía leer a sus nietos fragmentos de Émile Zola y Victor Hugo o los llevaba al cine.

Por su parte, Lorenzo Silva ha hecho hincapié en la biografía narrativa y divulgativa, como la que acaba de publicar, Erguido hacia las estrellas (Destino), sobre Francisco de Vitoria, a partir de sus lecciones y de episodios de su vida desconocidos por la mayoría de lectores. También habló de las enseñanzas literarias de maestros como Franz Kafka, “de los escritores más conscientes de la realidad”; Marcel Proust, que lo atravesó “por su mirada sobre el tiempo y las capas profundas de las cosas”, y Raymond Chandler, experto en el relato de “servidores públicos no fiables”. En este sentido, Silva se refirió a cómo “la construcción de una mirada propia siempre es una tentativa en curso”. Entre sus referentes literarios también citó a Robert Musil, Joseph Roth y Svetlana Aleksiévich, y con respecto a sus enseñanzas, incidió en la búsqueda y creación de historias complejas con aristas y contradicciones, las notas mentales sobre personas que han vivido situaciones complejas, el trenzado de la sinfonía del relato, la mirada allí donde no mira nadie y el grado de “verdad” de toda ficción, el verdadero desafío.

Finalmente, el historiador y catedrático de la Universidad Complutense Jesús A. Martínez Martín cerró el seminario con una intervención en la que señaló que la poesía es “la belleza de las palabras ordenadas después del desorden neurológico, construyendo sentimientos y despertando emociones”. Con respecto al diálogo entre la ficción literaria y la historiografía, Martínez indicó que siempre tiene que haber en la historia un régimen de verdad distinto al de la literatura: esta puede “ilustrar” momentos históricos, si bien no sustituir a la historiografía. Así, señaló con respecto a esta última la conveniencia de estudiar las condiciones históricas que hacen posibles las vivencias del personaje, en vez de juzgarlo.

Además, la visita personalizada al Tesoro de la Virgen de las Angustias de la mano de su comisario y cofrade Manuel Alejandro Amador y el recorrido exclusivo por los misterios de la Abadía del Sacromonte con la presencia del abad Antonio Fernández Siles, sirvieron de complemento práctico a las sesiones teóricas de las mañanas.

Hontanar. Centro de pensamiento

Hontanar tiene como objetivo convertirse en un “manantial” de pensamiento y humanismo a través de encuentros que conecten a las personas con los grandes protagonistas del conocimiento. Este nuevo centro de pensamiento propone el manantial como origen, búsqueda y centro de lo esencial. Según Marichu García Trejo, que cita a Dámaso Alonso en su verso “La hontana de aguas frescas, centro de todo”, el hontanar es metáfora de que “existe un origen al que regresar, que nos ayuda a pensar nuestro tiempo tan cambiante e incierto, con mayor sentido, sensibilidad y libertad interior”.

Así, próximamente se celebrará el I Foro Hontanar de Ciencia y Espiritualidad, este sí abierto al público y con entrada libre, el próximo sábado 12 de diciembre en el Cuarto Real de Santo Domingo, con la presencia del escritor Javier Sierra, el doctor José Miguel Gaona, el escritor Pablo d’Ors, el filósofo y teólogo Francesc Torralba y la participación de la actriz Silvia Marsó, que llevará a cabo una lectura de textos de los cuatro autores.