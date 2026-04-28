Moncloa y la SEPI no acuden al Congreso para informar de la salida de Escribano de Indra

Archivo - El secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, interviene durante la 3ª edición de ‘Global Trends’, en el Auditorio El Beatriz, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). E - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, han decliando acudir este martes al Congreso para comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas por los movimientos acontecidos en Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Los dos altos cargos estaban convocados este martes para informar en esta comisión que congrega a Congreso y Senado. Las comparecencias se enmarcaban en la renuncia que el ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, presentó el pasado 1 de abril mediante una carta remitida al consejo de administración después de que la empresa que preside su hermano, EM&E, renunciara a la operación de integración con Indra alegando presiones ejercidas por el Gobierno y la SEPI.

El orden del día de esta comparecencia se conocía desde el pasado 23 de abril, hace cinco días, pero según la presidenta de la comisión, la 'popular' Edurne Bengoechea, tanto De la Rocha como Gualda habían sido informados de la comparecencia nueve días antes de esa fecha, esto es el 14 de abril.

LO SABÍAN CON QUINCE DÍAS DE ANTELACIÓN

La presidenta de la comisión ha explicado que primero ofreció al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, el socialista Rafael Simancas, que la comparecencia fuera el primer día posible, esto es el 21 de abril.

Simancas, según la presidenta, dijo que los comparecientes no podían asistir en esa fecha, por lo que le anunció la decisión de convocar la comisión el 28 de abril. Cuando ya se conoció el orden del día, el 23 de abril, Simancas dijo que no iban a asistir a la comisión alegando que se les había informado de la comparecencia en un plazo "demasiado corto", según la diputada del PP.

"Ambos comparecientes conocían la decisión de mesa y portavoces con 15 días de antelación. Por supuesto, señorías, ese mismo día me puse en contacto telefónico con los equipos de ambos comparecientes. Los equipos fueron informados del acuerdo", ha apostillado la presidenta de la comisión, que también remitió un correo a los comparecientes el 15 de abril para que estuvieran informados.

Sin embargo, la presidenta ha dicho que no recibió un mensaje de respuesta a ese correo ni de los comparecientes ni del secretario de Estado, por lo que ha incidido en que los comparecientes fueron informados con tiempo "muy razonable".

"Me parece una falta de respeto del Ejecutivo a esta comisión mixta de Seguridad Nacional, al Parlamento y una falta de respeto a los ciudadanos", ha remachado la presidenta, que a renglón seguido ha abierto el turno de intervenciones a los portavoces de los grupos para expresar su parecer.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la comisión mixta tiene intención de volver a convocar a los comparecientes en fechas próximas que todavía no se han aclarado.

EL PSOE LANZA REPROCHES A LA PRESIDENTA

El portavoz del PSOE, Víctor Javier Ruiz de Diego, ha manifestado su "sorpresa" por los términos que ha utilizado la presidenta de la comisión durante su intervención inicial. "Se supone que está para dirigir los debates", ha reprochado el socialista.

A renglón seguido, el representante del PSOE ha pedido aclarar si todas las comunicaciones a los comparecientes que ha mencionado la presidenta las ha hecho ella por su cuenta o las ha tomado la mesa de la comisión mixta para esclarecer si son decisiones conjuntas o "ha tomado sólo ella".

Asimismo, ha emplazado a Bengoechea a leer la carta completa que ha recibido del secretario de Estado argumentado la ausencia del director económico de Moncloa y la presidenta de SEPI, pues asegura que no ha tenido acceso a esa misiva.

Además, el socialista ha dicho que si tanta urgencia había para convocar esa comisión, el PP podría haber dirigido preguntas en el Pleno del Congreso o del Senado o haber dirigido una interpelación urgente al Ejecutivo.

"Si había urgencia para que esta comisión tuviera conocimiento de los interesantes temas que se pretenden obtener información, caben las preguntas en el Pleno del Congreso del Senado, que para eso estamos aquí, senadores y diputados, o bien una interpelación urgente", ha dicho en concreto.

El socialista ha reprochado que lo que a él le parece una falta de respeto es el funcionamiento de la comisión mixta de seguridad nacional que preside el PP por "colocar" la fecha de la comparecencia sin contar con los interesados.

"En la fecha en la que un miembro del gobierno y una presidenta de una sociedad tiene que venir al Parlamento sin contar con su agenda, eso sí que puede representar falta de respeto", ha zanjado.

En un breve turno de réplica, la presidenta de la comisión ha respondido que todos los documentos que ha señalado durante su comparecencia están a disposición de los miembros de la comisión, tanto la carta enviada por el secretario de Estado, como los correos enviados a los dos comparecientes el día 15.

EL PP INCIDE: LOS COMPARECIENTES TENÍAN HASTA DOS FECHAS

Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha aseverado que la decisión de convocar la comisión fue tomada "por unanimidad de la mesa y los portavoces" y ha insistido que los comparecientes pudieron elegir hasta dos fechas diferentes y sin embargo han mostrado su "escasa o nula" voluntad de comparecer.

Hernando ha subrayado la importancia de los hechos teniendo en cuenta que Indra es una empresa pública cotizada internacionalmente, y ha reprochado que por culpa de las "maniobras" e "intrigas" de Manuel De la Rocha la acción de la empresa ha caído un 25% en los últimos dos meses.

"¿Tiene el señor de la Rocha, entre sus acciones, acciones comprometidas con Telefónica o con Indra? Señorías, estas son las cuestiones que hoy tenían que aclarar aquí", ha apuntado el diputado del PP, que ha concluido su intervención denunciando los comportamientos de un Gobierno que ha tachado de "corrupto, a la fuga y claramente antidemocrático".

Por último, el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha censurado el "desprecio" que muestra el Gobierno al Parlamento y ha denunciado que la ausencia de los comparecientes ·es una burla más al Parlamento" y es "absolutamente indignante".

Por ello, ha emplazado a la presidenta de la comisión a presentar una queja ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ante la Mesa de la Cámara Baja.