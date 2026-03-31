Monitor Mercantil apuesta por la digitalización y refuerza su enfoque internacional tras 114 años de historia

El director de Redacción del Monitor Mercantil, Marcos de Oliveira - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución tecnológica ha transformado el periodismo en Brasil, acelerando la producción de noticias y modificando la estructura de las redacciones.

“Hoy el periódico ya no es el producto final, es uno de los productos”, ha afirmado el director de Redacción del Monitor Mercantil, Marcos de Oliveira, que además es consejero de la Cámara de Intercambio Cultural Brasil-China. De Oliveira trabaja en el diario desde 1986 y ha vivido personalmente la transición del periodismo tradicional al digital, así como los cambios en la relación económica y política entre Brasil y China.

DEL TELETIPO A LA WEB

De Oliveira ha explicado que al inicio de su carrera los periodistas recibían las noticias por teletipo o telex, y los textos debían ser cortados, pegados y reescritos antes de enviarlos a producción. “Trabajábamos con muchas más personas. El corrector revisaba caligrafía y ortografía, y el copydesk daba forma al estilo del periódico”, ha indicado.

Actualmente, muchos de esos procesos se han automatizado y la digitalización ha permitido a los periodistas concentrarse más en la investigación y el análisis, en lugar de tareas mecánicas. Los tiempos de cierre eran largos y los periódicos se imprimían de madrugada; hoy, la información se publica y se lee en tiempo real. El Monitor Mercantil ha incorporado la web y las redes sociales como parte de un ecosistema de contenidos. “Ahora el diario forma parte de un ecosistema mayor que incluye sitios web y redes sociales”, ha explicado.

PLANES Y FUTURO DEL MONITOR MERCANTIL

El diario cumple este año 114 años y ha ampliado su estrategia digital. “Nuestro principal objetivo es consolidar la presencia en la web y en otros formatos digitales”, ha afirmado de Oliveira. Se han explorado proyectos audiovisuales y análisis multimedia, aunque se han ralentizado para mejorar la calidad de los contenidos.

Entre los planes de futuro está la participación en iniciativas internacionales como BRICS, la Franja y la Ruta y el Sur Global. “Queremos reforzar nuestra presencia internacional sin cambiar la identidad histórica del diario”, ha añadido.

RELACIÓN COMERCIAL Y GEOPOLÍTICA CON CHINA

“Brasil ha mantenido una relación estable con China en comercio y política”, ha afirmado de Oliveira. Destacó que China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil y que la cooperación se extiende al plano geopolítico dentro de los BRICS. Durante su reciente visita a China, observó avances tecnológicos en movilidad, pagos electrónicos y automatización de servicios. “Se siente que todo funciona electrónicamente, desde entrar al metro hasta abrir la habitación del hotel”, ha indicado.

De Oliveira ha subrayado que Brasil puede aprovechar la innovación desarrollada en China y que hay oportunidades de complementar las economías de ambos países. “A pesar de la diferencia tecnológica, la relación comercial ha permitido mantener un flujo constante de productos y servicios”, ha añadido.

IMPACTO DE MEDIDAS INTERNACIONALES Y RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

El director del Monitor Mercantil comentó que durante la administración de Donald Trump se aplicaron aranceles a varios países de los BRICS. “Brasil respondió de manera firme y mantuvo la relación con Estados Unidos”, ha indicado. Señaló que Estados Unidos depende de productos brasileños como café, jugo de naranja y petróleo, lo que limita posibles sanciones. Estas medidas buscaban proteger la economía estadounidense frente a la pérdida de influencia internacional y la creciente deuda.

ELECCIONES Y POLÍTICA INTERNA EN BRASIL

Sobre las próximas elecciones, de Oliveira afirmó que las redes sociales tendrán un papel central en la influencia política. El diario se enfocará en análisis político riguroso, con atención a políticas de redistribución de renta y evitando interpretaciones que no correspondan con los hechos.

El Monitor Mercantil continuará su cobertura histórica en economía, mercados, comercio exterior y finanzas internacionales, adaptándose a la velocidad de la información digital sin perder rigurosidad.