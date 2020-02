Montero reivindica la "soberanía fiscal" de Europa y no ve amenaza en la advertencia de Estados Unidos

Publicado 20/02/2020 19:20:14 CET

Economía.-(AMP)Montero no ve amenaza en la advertencia de EE.UU. por la 'tasa Go

"¿Cree que nos tenemos que agachar o arrodillar?", pregunta frente las críticas del PP, al que recuerda que Montoro proyectó el impuesto

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que no considera una amenaza de futuras represalias la advertencia de la Embajada de Estados Unidos sobre la aprobación del nuevo impuesto a los servicios digitales, y ha llamado a los países europeos a ejercer su "soberanía fiscal".

Concretamente, ante preguntas de los periodistas en el Congreso, ha llamado a "seguir ejerciendo esa soberanía fiscal en Europa" para que los países sean "libres a la hora de decidir cuáles son los tributos que creen mejor para preservar los intereses europeos y competir en condiciones de lealtad con el resto del mundo".

Preguntada antes de iniciar su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, a la que ha acudido para informar de las políticas que seguirá al frente de su departamento, Montero ha asegurado que España tiene "una relación muy fluida" con Estados Unidos, cuya Administración "conocía" que el Gobierno iba a aprobar este nuevo impuesto, así como la "salvaguarda" que retrasará su liquidación, a expensas de que este año se llegue a un acuerdo internacional sobre cómo gravar los servicios digitales.

Y es que, según ha informado 'El Mundo', la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha advertido de que si un país "impone unilateralmente" un impuesto de este tipo, "Estados Unidos tomará todas las medidas apropiadas para defender sus intereses".

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado que el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo está "en línea con los trabajos internacionales" sobre este impuesto, cuyos trabajos, ha asegurado, España está "impulsando" y "liderando", siendo "protagonistas" en los mismos.

Asimismo, ha señalado que pese a que España avanza en este "debate", considera que "todo el mundo va a llegar a él, porque la realidad económica cada vez se mueve más en el entorno digital, y si las figuras clásicas no se adecúan bien a ese entorno, es lógico y razonable que los países vayamos trabajando en que nuestra fiscalidad sea justa y progresiva", ha dicho.

RECUERDA AL PP QUE MONTORO PREVEÍA EL IMPUESTO

Durante su comparecencia, la vicepresidenta ha recordado que su antecesor en el cargo, el 'popular' Cristóbal Montoro ya tenía proyectado el impuesto digital, tal y como figuraba en el plan presupuestario enviado a Bruselas, como la voluntad para impulsarlo recogida en los Presupuestos de 2018, actualmente en vigor.

En todo caso, se ha preguntado cómo el PP, "un partido que defiende la soberanía española, y por tanto fiscal", puede plantear que no se debe modificar la fiscalidad "porque Trump dice que no se toque para no perjudicar a las multinacionales americanas porque, si no, se impone una política de aranceles".

"¿Por qué le conceden esa capacidad? ¿Qué cree que piensa Europa, cada vez que se dice que un país soberano va a recibir una represalia? ¿Cree que nos tenemos que agachar, nos tenemos que arrodillar?", ha insistido María Jesús Montero, llamando a "liderar en Europa ese impuesto para que sea armonizado".

"LUEGO NOS QUEJAREMOS DE LOS ARANCELES", SUSPIRA EL PP

Y es que la portavoz fiscal de los 'populares', Carolina España, ha criticado la reciente aprobación del proyecto de ley para impulsar este impuesto a los servicios digitales, preguntándose la razón por la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsa este tributo "unilateralmente".

"¿Por qué unilateralmente? ¿Qué listos somos, no? Luego nos quejaremos de los aranceles", ha dicho, señalando que productos como la aceituna o el aceite se han visto afectados por medidas proteccionistas de la Administración estadounidense, que contempla endurecerlos y extenderlos a otros productos, y por lo cual considera que hacer este impuesto así es "hacerse el 'harakiri'".

Patricia Blanquer, homóloga de Carolina España en el PSOE, ha recordado que tanto PP y Ciudadanos impulsaron el impuesto --"No entiendo (esta postura), cuando la situación no ha cambiado", ha dicho--, mientras que Podemos, a través del diputado Txema Guijarro, se ha felicitado por "la declaración política" e "ideológica" de Montero, pues considera que "cuando hay que cambiar un modelo hay que pensar en términos políticos", y ven a la ministra capaz de impulsar medidas para "afectar el modelo productivo" y "operar cambios culturales".