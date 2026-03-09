Montero replica al PP que el Gobierno "adoptará todas las medidas importantes" para bajar costes ante la guerra en Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado este lunes al PP que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania, y "llegado el momento, adoptará todas las medidas que considera "importantes para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas", ante la previsible subida de precios que se derive de la guerra recién iniciada en Irán con los ataques de Israel y Estados Unidos.

Así lo ha señalado la titular de Hacienda en una atención a medios en Córdoba tras reunirse con representantes de la empresa Hitachi Energy España, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las propuestas que ha planteado este lunes el PP, que ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados un paquete de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

María Jesús Montero ha replicado criticando que el PP plantee esta cuestión "como si esto se tratara de una competición" o lanzando "retos" al Gobierno para que apruebe esas medidas este martes, y ha aseverado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "sabe perfectamente que el Gobierno de España", y al igual que "ante las crisis que se plantean, da igual por qué motivo", ante la "guerra ilegal que tenemos en Irán" ya está "explorando medidas, como el presidente", Pedro Sánchez, "dijo desde el primer día, y se pondrán en marcha" conforme "los acontecimientos se vayan produciendo y, por tanto, se vayan elevando los precios de las materias primas o de la energía".

La vicepresidenta ha incidido en señalar que el Gobierno ya actuó así tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando vio "cómo evolucionaba el precio de la energía, cómo evolucionó el precio del petróleo, de los alimentos, de las materias primas, y conforme se fue produciendo esa situación se fueron adoptando medidas".

María Jesús Montero ha apuntado que "el recorrido, la duración de la guerra es fundamental para calcular cómo se pueden impactar las economías domésticas y las industriales", si bien ha agregado que "parece que es inevitable que se pueda producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se produce" esta circunstancia, además de la habitual pérdida de "vidas humanas" y el "sufrimiento" que conlleva cualquier guerra, ha abundado.

La también secretaria general del PSOE andaluz ha agregado que el PP no sorprende con sus propuestas, porque "siempre lo que plantea es una bajada fiscal", según ha comentado antes de afear a dicha formación que "no tiene ninguna idea innovadora, ninguna que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones".

Montero ha precisado que una parte de las propuestas que plantea el PP "ya la acometió" el Gobierno ante la guerra de Ucrania, por lo que es "un corta pega", y, por otro lado, ha criticado que el PP anuncie esta batería de propuestas cuando "hace una semana tumbó el 'escudo social'" que plantea el Ejecutivo "para hacer frente a todos los retos y a todas las situaciones de las personas vulnerables".

De esta manera, ha censurado que el PP "votó en contra de que se prohibiera un corte de suministro de agua, de luz, a la población vulnerable", y "no dijo que 'sí' a nada", y ha incidido en subrayar que "el Gobierno está monitorizando la situación, y los ciudadanos ya saben cómo actúa" el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "da garantía siempre de que, si la situación se complica, si los precios de las materias primas o de la energía se encarecen", adoptará "medidas que ya hemos ensayado en otras crisis financieras" y "energéticas", por lo que las tienen ya "estudiadas y bastante vistas", ha subrayado.

Por otro lado, preguntada por la recomendación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado a los gobiernos de los países para que se preparen para los impensable en el marco de la nueva crisis que golpea a la economía mundial por el conflicto desatado en Oriente Próximo, María Jesús Montero ha respondido que dicho organismo, al igual que el resto de los internacionales, "está manifestando una honda preocupación por el conflicto" que deriva de "una guerra ilegal" en la que "cada día que pasa se ahuyenta la posibilidad de que se pueda encontrar una solución dialogada, consensuada al conflicto".

La vicepresidenta ha subrayado en ese punto que desde el Gobierno están realizando "un llamamiento por tierra, mar y aire a la 'desescalada' en todos los organismos internacionales y multilaterales" en los que participa, además de que el presidente, Pedro Sánchez, "ha transmitido con mucha claridad que cree que esta no es la solución", y desde el Ejecutivo del PSOE y Sumar no se va a "amparar ninguna guerra ilegal", ni a "utilizar algo tan desagradable y tan poco ético como la quiebra del orden internacional con ningún pretexto", ha añadido.

Montero ha defendido además que los españoles deben ver "con orgullo" la "posición" que al respecto de este conflicto ha adoptado el Gobierno de España, que "ha permitido que otros países también se sumen a esa negativa a participar y a alentar, de una u otra manera, una guerra ilegal".

La vicepresidenta primera ha insistido además en defender que, con este posicionamiento contrario a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán "no es que estuviéramos solos" desde el Gobierno de España, sino que "éramos los primeros en llegar".

En esta línea, ha saludado "a todos los que se van incorporando a la posición lógica, del sentido común, que es que no podemos solucionar los conflictos a través de las guerras", que, además, provocan "pérdida de vidas humanas y encarecimiento del nivel de vida, en un momento en el que España y el resto de Europa están desarrollando una economía bastante razonable, sobre todo España, que es en la economía avanzada que más crece", según ha abundado.

De este modo, Montero ha defendido que hay "razones, motivos, argumentos, para que esa 'desescalada' comience ya y cese la guerra" en Irán, ha zanjado.

